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Novo estádio de clube tradicional terá 1 milhão de tijolos de antigo hospital e custará R$ 20 bilhões

Powerhouse será a nova casa do Birmingham City, terá capacidade para 62 mil torcedores e fará parte de um complexo esportivo e de entretenimento previsto para 2030

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:24

Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City Crédito: Divulgação

A história da cidade de Birmingham estará presente na construção do novo estádio do Birmingham City. Cerca de 1 milhão de tijolos retirados de um antigo hospital de 130 anos serão restaurados e reaproveitados na construção da Powerhouse, futura casa do clube inglês.

Segundo informações da imprensa local, os materiais serão recuperados por especialistas e utilizados na construção de 12 torres com formato de chaminé. A escolha faz parte do conceito arquitetônico da arena, que pretende estabelecer uma ligação entre a nova estrutura e o passado industrial e social da cidade.

Confira imagens de como deve ficar o novo estádio do Birmingham City

Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação
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Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City por Divulgação

Os tijolos foram fabricados no século XIX na região de Adderley Park e serão novamente incorporados à área. Além de fazer parte da construção, a trajetória do material será registrada: a fabricação, o transporte e o processo de reutilização dos tijolos serão documentados e expostos nas dependências do estádio.

A Powerhouse terá capacidade para 62 mil espectadores e está orçada em 3 bilhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 20,4 bilhões. A previsão é que o empreendimento seja entregue até 2030.

O estádio será apenas uma parte de um projeto maior, que prevê a criação de um bairro voltado ao esporte e ao entretenimento. O complexo também terá um centro de treinamento para o Birmingham City, uma praça esportiva destinada ao futebol feminino, uma estação de trem própria, espaços para eventos e uma área voltada à preservação ambiental.

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Atualmente, o Birmingham City disputa a Championship, segunda divisão do futebol inglês, e utiliza o St Andrew’s Stadium como mando de campo. A arena atual tem capacidade para pouco mais de 29 mil pessoas.

Com aproximadamente 1,4 milhão de habitantes, Birmingham é a segunda cidade mais populosa da Inglaterra, atrás apenas de Londres. A construção da nova arena, portanto, também representa uma mudança significativa na infraestrutura esportiva local, ao mesmo tempo em que incorpora elementos da história da própria cidade.

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