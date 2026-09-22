PROJETO BILIONÁRIO

Novo estádio de clube tradicional terá 1 milhão de tijolos de antigo hospital e custará R$ 20 bilhões

Powerhouse será a nova casa do Birmingham City, terá capacidade para 62 mil torcedores e fará parte de um complexo esportivo e de entretenimento previsto para 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:24

Imagen do projeto do novo estádio do Birmingham City Crédito: Divulgação

A história da cidade de Birmingham estará presente na construção do novo estádio do Birmingham City. Cerca de 1 milhão de tijolos retirados de um antigo hospital de 130 anos serão restaurados e reaproveitados na construção da Powerhouse, futura casa do clube inglês.

Segundo informações da imprensa local, os materiais serão recuperados por especialistas e utilizados na construção de 12 torres com formato de chaminé. A escolha faz parte do conceito arquitetônico da arena, que pretende estabelecer uma ligação entre a nova estrutura e o passado industrial e social da cidade.

Confira imagens de como deve ficar o novo estádio do Birmingham City 1 de 19

Os tijolos foram fabricados no século XIX na região de Adderley Park e serão novamente incorporados à área. Além de fazer parte da construção, a trajetória do material será registrada: a fabricação, o transporte e o processo de reutilização dos tijolos serão documentados e expostos nas dependências do estádio.

A Powerhouse terá capacidade para 62 mil espectadores e está orçada em 3 bilhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 20,4 bilhões. A previsão é que o empreendimento seja entregue até 2030.

O estádio será apenas uma parte de um projeto maior, que prevê a criação de um bairro voltado ao esporte e ao entretenimento. O complexo também terá um centro de treinamento para o Birmingham City, uma praça esportiva destinada ao futebol feminino, uma estação de trem própria, espaços para eventos e uma área voltada à preservação ambiental.

Atualmente, o Birmingham City disputa a Championship, segunda divisão do futebol inglês, e utiliza o St Andrew’s Stadium como mando de campo. A arena atual tem capacidade para pouco mais de 29 mil pessoas.