MEIA NA ÁREA

Novo reforço do Bahia, Carlos de Pena chega a Salvador para assinar contrato

Nos próximos dias o elenco do Bahia ganhará uma nova peça. Novo reforço do clube baiano, o meia Carlos de Pena desembarcou em Salvador na noite desta terça-feira (9), para realizar exames e assinar contrato com o Esquadrão.

As imagens da chegada do jogador foram registradas pelos Canal do Puco. De Pena estava fora dos planos do Internacional e chega ao Bahia para ser mais uma opção para o meio-campo tricolor. O contrato com o Bahia deve ser válido até o fim da atual temporada, com opção de renovação.