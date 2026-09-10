NOVIDADES NO CT

Novo reforço do Bahia faz primeiro treino e atacante se aproxima de retorno aos gramados

Lautaro López realiza primeira atividade pelo Esquadrão, enquanto Sanabria volta a treinar parcialmente com o grupo e avança na recuperação de lesão

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:25

Elenco do Bahia treina no CT Evaristo de Maecedo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia trabalhou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira (10), dando continuidade à preparação para encarar o Remo na próxima segunda-feira (13), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O segundo dia de atividades focadas no duelo contra a equipe paraense contou com novidades.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 26

Anunciado como novo reforço do Esquadrão nesta quinta-feira, o volante Lautaro López fez um treino físico e técnico especial. Já o atacante Sanabria, em fase final de recuperação de uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo, que o deixou de fora dos últimos dois jogos da equipe, voltou a treinar parcialmente com o elenco e deu um passo importante para retornar aos gramados.

Enquanto a dupla de hermanos realizou trabalhos específicos, o restante do elenco começou o dia com atividades físicas na academia. Em seguida, os jogadores participaram de uma atividade de posse, com foco na construção, em espaço reduzido. Por fim, o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho tático em campo aberto.