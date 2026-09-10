Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo reforço do Bahia faz primeiro treino e atacante se aproxima de retorno aos gramados

Lautaro López realiza primeira atividade pelo Esquadrão, enquanto Sanabria volta a treinar parcialmente com o grupo e avança na recuperação de lesão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:25

Elenco do Bahia treina no CT Evaristo de Maecedo
Elenco do Bahia treina no CT Evaristo de Maecedo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia trabalhou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira (10), dando continuidade à preparação para encarar o Remo na próxima segunda-feira (13), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O segundo dia de atividades focadas no duelo contra a equipe paraense contou com novidades.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB
1 de 26
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Anunciado como novo reforço do Esquadrão nesta quinta-feira, o volante Lautaro López fez um treino físico e técnico especial. Já o atacante Sanabria, em fase final de recuperação de uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo, que o deixou de fora dos últimos dois jogos da equipe, voltou a treinar parcialmente com o elenco e deu um passo importante para retornar aos gramados.

Enquanto a dupla de hermanos realizou trabalhos específicos, o restante do elenco começou o dia com atividades físicas na academia. Em seguida, os jogadores participaram de uma atividade de posse, com foco na construção, em espaço reduzido. Por fim, o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho tático em campo aberto.

Leia mais

Imagem - Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa

Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa

Imagem - Bahia acerta venda de Mingo para o futebol mexicano por R$ 51 milhões

Bahia acerta venda de Mingo para o futebol mexicano por R$ 51 milhões

Imagem - Vivendo temporada mais goleadora da carreira, Erick vira desfalque para o Bahia

Vivendo temporada mais goleadora da carreira, Erick vira desfalque para o Bahia

Nesta sexta-feira (11), o time voltará a treinar no CT para realizar o antepenúltimo treino antes da partida. Vindo de três triunfos seguidos, o Esquadrão está na 5ª colocação, com 42 pontos, e quer emendar a quarta vitória consecutiva para seguir firme na briga por uma vaga no G-4.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Haaland explica confusão com jogador do Porto após toque íntimo durante jogo: ‘Estava apertando’

Haaland explica confusão com jogador do Porto após toque íntimo durante jogo: ‘Estava apertando’
Imagem - Vitória reintegra zagueiro que estava fora dos planos e ganha reforço para sequência do Brasileirão

Vitória reintegra zagueiro que estava fora dos planos e ganha reforço para sequência do Brasileirão
Imagem - Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa

Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa