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Novo reforço do Vitória revela propostas de outros clubes antes de escolher o Leão

Alex Bruno, que já estreou como titular contra o Atlético-MG, explicou a escolha pelo Rubro-Negro baiano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:46

Alex Bruno, novo reforço do Vitória, e Sérgio Pepellin, diretor de futebol do clube
Alex Bruno, novo reforço do Vitória, e Sérgio Pepellin, diretor de futebol do clube Crédito: Victor Ferreira/ECV

Recém-chegado à Toca, o atacante Alex Bruno foi oficialmente apresentado pelo Vitória nesta quinta-feira (10). O jogador, que já estreou pelo clube, teve a oportunidade de falar pela primeira vez na sala de imprensa do Barradão durante entrevista coletiva. Na ocasião, revelou que recebeu propostas de outros times antes de assinar com o Leão, além de falar sobre suas características e expectativas para a passagem pelo clube.

Titular contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na derrota por 2x1 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alex Bruno soma 64 minutos em campo com a camisa do Vitória. O centroavante chegou ao clube no final de agosto, vindo do ASA por empréstimo, com opção de compra, após ajudar a equipe na campanha de acesso à Série C e terminar entre os artilheiros do Brasil na temporada, com 19 gols.

O bom desempenho pelo clube alagoano despertou o interesse de outras equipes além do Vitória, entre elas o Athletico-PR, atual terceiro colocado da Série A. Apesar das sondagens, o atacante optou por defender o Leão da Barra por ter se identificado mais com o projeto rubro-negro.

“Estava na reta final da Série D, então deixei para o presidente e meus representantes me mandarem propostas só quando conseguíssemos o acesso. Não ficaram me trazendo propostas durante a competição. Quando conseguimos o acesso apareceu a proposta do Vitória, Papellin entrou em contato comigo, teve sondagem do Athletico, do Sport, do CRB, então escolhi o Vitória porque me identifiquei mais com o projeto”, explicou Alex Bruno.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

O atacante foi titular contra o Atlético-MG e também foi relacionado para outras duas partidas desde que chegou ao clube. Com poucos minutos em campo, Alex Bruno ainda teve pouco tempo para mostrar suas características à torcida. Durante a coletiva, porém, descreveu o próprio estilo de jogo.

“Meu estilo de jogo é mais aquele centroavante tradicional, de área, briga na bola aérea, gosta de jogo de contato. Aprendi muito na minha passagem pelo Uruguai, que é muito intenso e tem muito contato. Primeiro você briga com o zagueiro e depois vai atrás da bola. Minha característica é um pouco diferente das de Kayzer e Renê”, explicou o atacante.

“Finalização, uma coisa muito forte. A maioria dos gols que eu fiz neste ano foram de fora da área de pé esquerdo. Fiz gol de falta também. Posso agregar muito ao Vitória”, garantiu.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada do Brasileirão por Márcio José/Estadão Conteúdo
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Revelado pelo Vitória das Tabocas, de Pernambuco, Alex Bruno passou por clubes como Próspera, Atlético Catarinense, Noroeste, Grêmio Anápolis e Carlos Renaux. O jogador também teve uma experiência no futebol uruguaio, onde defendeu o Plaza Colonia antes de assinar com o ASA. Agora, terá a primeira oportunidade de disputar a elite do futebol brasileiro.

“Quando apareceu a oportunidade no Vitória conversei com minha família, a gente tinha o sonho de jogar Série A. Muito difícil vir da Primeira Divisão do Uruguai, ir para a Série D e conseguir uma oportunidade na A. Coloquei na mão de Deus e trabalhei firme para chegar à Série A. A gente não sabia, foi de surpresa que eu fui titular contra o Atlético-MG. Quando descobrimos ela se emocionou bastante. Você vê sua trajetória toda passando, e no campo você vê que é um sonho realizado. Graças a Deus consegui desempenhar um bom papel, apesar de o resultado não ter sido bom”, relembrou.

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No elenco do Vitória, Alex Bruno encontrará concorrência por uma vaga no setor ofensivo. Renê e Renato Kayzer são os principais goleadores da equipe na temporada, com 13 gols cada. Renê chegou à marca em 32 partidas, enquanto Kayzer balançou as redes 13 vezes em 33 jogos. Apesar da disputa, o novo atacante vê a concorrência como algo positivo e destaca o bom ambiente com os companheiros desde a chegada ao clube.

“A disputa é sadia, uma disputa boa. Depende exclusivamente do técnico, independente disso vamos dar sempre o melhor nos treinamentos. O objetivo é ajudar o Vitória. (A relação) é muito boa desde o começo, quando eu cheguei eles me recepcionaram muito bem, não só eles mas todos do elenco”, contou Alex Bruno.

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