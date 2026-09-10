CAMISA 9

Novo reforço do Vitória revela propostas de outros clubes antes de escolher o Leão

Alex Bruno, que já estreou como titular contra o Atlético-MG, explicou a escolha pelo Rubro-Negro baiano

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:46

Alex Bruno, novo reforço do Vitória, e Sérgio Pepellin, diretor de futebol do clube Crédito: Victor Ferreira/ECV

Recém-chegado à Toca, o atacante Alex Bruno foi oficialmente apresentado pelo Vitória nesta quinta-feira (10). O jogador, que já estreou pelo clube, teve a oportunidade de falar pela primeira vez na sala de imprensa do Barradão durante entrevista coletiva. Na ocasião, revelou que recebeu propostas de outros times antes de assinar com o Leão, além de falar sobre suas características e expectativas para a passagem pelo clube.

Titular contra o Atlético-MG, na Arena MRV, na derrota por 2x1 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alex Bruno soma 64 minutos em campo com a camisa do Vitória. O centroavante chegou ao clube no final de agosto, vindo do ASA por empréstimo, com opção de compra, após ajudar a equipe na campanha de acesso à Série C e terminar entre os artilheiros do Brasil na temporada, com 19 gols.

O bom desempenho pelo clube alagoano despertou o interesse de outras equipes além do Vitória, entre elas o Athletico-PR, atual terceiro colocado da Série A. Apesar das sondagens, o atacante optou por defender o Leão da Barra por ter se identificado mais com o projeto rubro-negro.

“Estava na reta final da Série D, então deixei para o presidente e meus representantes me mandarem propostas só quando conseguíssemos o acesso. Não ficaram me trazendo propostas durante a competição. Quando conseguimos o acesso apareceu a proposta do Vitória, Papellin entrou em contato comigo, teve sondagem do Athletico, do Sport, do CRB, então escolhi o Vitória porque me identifiquei mais com o projeto”, explicou Alex Bruno.

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O atacante foi titular contra o Atlético-MG e também foi relacionado para outras duas partidas desde que chegou ao clube. Com poucos minutos em campo, Alex Bruno ainda teve pouco tempo para mostrar suas características à torcida. Durante a coletiva, porém, descreveu o próprio estilo de jogo.

“Meu estilo de jogo é mais aquele centroavante tradicional, de área, briga na bola aérea, gosta de jogo de contato. Aprendi muito na minha passagem pelo Uruguai, que é muito intenso e tem muito contato. Primeiro você briga com o zagueiro e depois vai atrás da bola. Minha característica é um pouco diferente das de Kayzer e Renê”, explicou o atacante.

“Finalização, uma coisa muito forte. A maioria dos gols que eu fiz neste ano foram de fora da área de pé esquerdo. Fiz gol de falta também. Posso agregar muito ao Vitória”, garantiu.

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Revelado pelo Vitória das Tabocas, de Pernambuco, Alex Bruno passou por clubes como Próspera, Atlético Catarinense, Noroeste, Grêmio Anápolis e Carlos Renaux. O jogador também teve uma experiência no futebol uruguaio, onde defendeu o Plaza Colonia antes de assinar com o ASA. Agora, terá a primeira oportunidade de disputar a elite do futebol brasileiro.

“Quando apareceu a oportunidade no Vitória conversei com minha família, a gente tinha o sonho de jogar Série A. Muito difícil vir da Primeira Divisão do Uruguai, ir para a Série D e conseguir uma oportunidade na A. Coloquei na mão de Deus e trabalhei firme para chegar à Série A. A gente não sabia, foi de surpresa que eu fui titular contra o Atlético-MG. Quando descobrimos ela se emocionou bastante. Você vê sua trajetória toda passando, e no campo você vê que é um sonho realizado. Graças a Deus consegui desempenhar um bom papel, apesar de o resultado não ter sido bom”, relembrou.

No elenco do Vitória, Alex Bruno encontrará concorrência por uma vaga no setor ofensivo. Renê e Renato Kayzer são os principais goleadores da equipe na temporada, com 13 gols cada. Renê chegou à marca em 32 partidas, enquanto Kayzer balançou as redes 13 vezes em 33 jogos. Apesar da disputa, o novo atacante vê a concorrência como algo positivo e destaca o bom ambiente com os companheiros desde a chegada ao clube.