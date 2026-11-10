MUDANÇA

Novo treinador do Vitória, Rafael Lacerda fala sobre as estratégias para fugir do rebaixamento

Comandante começa os trabalhos no rubro-negro e mostra confiança

Lucas Pereira

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:47

Novo treinador do Vitória, Rafael Lacerda foi apresentado nesta terça-feira (10) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Oito dias após a saída de Jair Ventura no comando técnico, o Vitória, enfim, anunciou e apresentou, nesta terça-feira (10), seu novo treinador para o restante da temporada. O gaúcho Rafael Lacerda, de 42 anos, chegou com a alcunha de “sanguinário” e contou sobre o que pretende fazer nos próximos dias para recuperar a equipe.

Vindo da Chapecoense, clube que já está rebaixado, Lacerda foi responsável por conquistar três das quatro vitórias do time de Santa Catarina na Série A, diante de São Paulo, Corinthians e Fluminense. De acordo com o presidente do Leão, Fábio Mota, a escolha pelo nome de Rafael levou em conta os seguintes fatores:

Veja como foi a goleada do Leão contra Chapecoense 1 de 5

"É um cara jovem, de uma carreira curta, mas um vencedor, que com elenco muito inferior do que o nosso, conseguiu ganhar de quem nós não ganhamos. O Vitória precisa muito de um treinador, como diz Papellin, sanguinário (para levantar o astral do grupo); precisa muito de um treinador que tenha psicologia na cabeça".

Durante a coletiva, Rafael Lacerda, que acumula passagens por Amazonas, Vila Nova, Atlético-GO afirmou que estar no Vitória “é o maior desafio” da carreira, mas que se sente “extremamente preparado” para manter o rubro-negro na elite do Brasileiro. Autodeclarado "totalmente enérgico", o profissional apontou que o "controle sobre o grupo" é fundamental para seu trabalho.

De acordo com o treinador, o convite e o aceite ocorreram muito rapidamente: “Não foi bem uma negociação, né presidente? Foi simplesmente uma ligação muito rápida. Eu estava pronto para ir dar o treinamento lá na Chapecoense e aceitei o aceitei o convite. Rapidamente nos despedimos, juntamos nossas coisas, pegamos o avião, quase perdemos o avião porque foi tudo muito rápido”, revelou.

Nove dias de trabalho

Contando com o primeiro treino nesta terça, Rafael Lacerta terá nove dias até a estreia à beira do campo, diante do RB Bragantino, no Barradão, na próxima quinta-feira (19). Pouco tempo para uma revolução tática, mas o suficiente para conquistar a confiança do elenco e, como bem dito na coletiva, buscar uma recuperação da equipe.

“Eu tenho uma responsabilidade de daqui a nove dias apresentar um time que a torcida tenha orgulho de vir pro estádio, de lotar, de incentivar, mas principalmente que o torcedor se sinta representado de ver um time competitivo, de ver um time jogando com a cara do Vitória”, contou.

Sem falar em reformulação ou cenário de terra arrasada, Lacerda apontou que vai buscar “resgatar o Vitória de alguns meses atrás”. Para tal, além da união do grupo e a vontade de reverter a má fase já diante do Bragantino, a torcida tem papel fundamental nisso, conforme apontou Fábio Mota: “O Vitória depende de si, a torcida precisa acreditar como sempre acreditou, como trouxe o Vitória até agora”.

Tendo um ponto a mais que o Corinthians, time que abre a zona de rebaixamento e sem ganhar há cinco partidas, o sinal de alerta já está ligado na Toca do Leão. Os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o clube tem 37,9% de chances de queda neste momento, mas a sobrevivência na Série A depende apenas de suas próprias forças.