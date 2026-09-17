Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas, atleta paralímpico se aposenta aos 44 anos

Maikel Scheffers disputou cinco Paralimpíadas vai trabalhar na formação de novos talentos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:38

Holandês encerra carreira após 35 anos no tênis em cadeira de rodas; Scheffers disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos e conquistou títulos de Grand Slam
Holandês encerra carreira após 35 anos no tênis em cadeira de rodas; Scheffers disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos e conquistou títulos de Grand Slam Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de 35 anos dedicados ao tênis em cadeira de rodas, o holandês Maikel Scheffers, de 44 anos, decidiu encerrar a carreira como atleta profissional. O jogador disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos, chegou ao topo do ranking mundial e conquistou títulos em todos os quatro Grand Slams no torneio de duplas.

Nascido com espinha bífida, Scheffers começou a praticar tênis em cadeira de rodas ainda jovem e alcançou a elite da modalidade. Entre os principais momentos da carreira, ele destaca a conquista de Roland Garros em 2011, seu primeiro título de Grand Slam em simples. No ano seguinte, venceu também o Australian Open.

Nas duplas, o holandês conquistou os quatro torneios de Grand Slam. Em cinco participações nos Jogos Paralímpicos, ganhou duas medalhas de bronze — uma em simples e outra em duplas.

A decisão de parar veio após um longo processo, segundo Scheffers. No ano passado, ele sofreu uma lesão no cotovelo que não se recuperou completamente. Com o corpo limitando os treinamentos, o atleta decidiu abrir espaço para a nova geração.

“Não sou alguém que consegue entrar em quadra com 90%”, afirmou Scheffers, segundo a Omroep Brabant, emissora regional dos Países Baixos, que publicou reportagem nesta quinta-feira (17). “É hora da nova geração.”

O ex-atleta, porém, não pretende deixar o esporte. Scheffers continuará ligado ao tênis por meio da KNLTB, a federação de tênis da Holanda, atuando no desenvolvimento de talentos e no apoio a clubes.

“Há muito talento na Holanda. Cabe a nós oferecer à nova geração todas as condições para que possa se preparar da melhor maneira possível para uma possível grande carreira no tênis”, afirmou.

A ideia, segundo Scheffers, é justamente ajudar a encontrar novos nomes capazes de chegar ao alto nível. “Vamos ver se surge um novo Maikel”, disse.

Tags:

Atleta Holanda

Mais recentes

Imagem - Após briga na Justiça e cinco meses sem salário, atacante uruguaio é contratado por clube da Série C

Após briga na Justiça e cinco meses sem salário, atacante uruguaio é contratado por clube da Série C
Imagem - Amor à distância: saiba quem é o jogador de time baiano que conquistou ex-BBB irmã de Gracyanne Barbosa

Amor à distância: saiba quem é o jogador de time baiano que conquistou ex-BBB irmã de Gracyanne Barbosa
Imagem - Jogos de futebol hoje (17/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (17/09): veja horários e onde assistir ao vivo