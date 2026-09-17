APOSENTADORIA

Número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas, atleta paralímpico se aposenta aos 44 anos

Maikel Scheffers disputou cinco Paralimpíadas vai trabalhar na formação de novos talentos

Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:38

Holandês encerra carreira após 35 anos no tênis em cadeira de rodas; Scheffers disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos e conquistou títulos de Grand Slam Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de 35 anos dedicados ao tênis em cadeira de rodas, o holandês Maikel Scheffers, de 44 anos, decidiu encerrar a carreira como atleta profissional. O jogador disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos, chegou ao topo do ranking mundial e conquistou títulos em todos os quatro Grand Slams no torneio de duplas.

Nascido com espinha bífida, Scheffers começou a praticar tênis em cadeira de rodas ainda jovem e alcançou a elite da modalidade. Entre os principais momentos da carreira, ele destaca a conquista de Roland Garros em 2011, seu primeiro título de Grand Slam em simples. No ano seguinte, venceu também o Australian Open.

Nas duplas, o holandês conquistou os quatro torneios de Grand Slam. Em cinco participações nos Jogos Paralímpicos, ganhou duas medalhas de bronze — uma em simples e outra em duplas.

A decisão de parar veio após um longo processo, segundo Scheffers. No ano passado, ele sofreu uma lesão no cotovelo que não se recuperou completamente. Com o corpo limitando os treinamentos, o atleta decidiu abrir espaço para a nova geração.

“Não sou alguém que consegue entrar em quadra com 90%”, afirmou Scheffers, segundo a Omroep Brabant, emissora regional dos Países Baixos, que publicou reportagem nesta quinta-feira (17). “É hora da nova geração.”

O ex-atleta, porém, não pretende deixar o esporte. Scheffers continuará ligado ao tênis por meio da KNLTB, a federação de tênis da Holanda, atuando no desenvolvimento de talentos e no apoio a clubes.

“Há muito talento na Holanda. Cabe a nós oferecer à nova geração todas as condições para que possa se preparar da melhor maneira possível para uma possível grande carreira no tênis”, afirmou.