Número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas, atleta paralímpico se aposenta aos 44 anos

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Mariana Rios
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12:38
Depois de 35 anos dedicados ao tênis em cadeira de rodas, o holandês Maikel Scheffers, de 44 anos, decidiu encerrar a carreira como atleta profissional. O jogador disputou cinco edições dos Jogos Paralímpicos, chegou ao topo do ranking mundial e conquistou títulos em todos os quatro Grand Slams no torneio de duplas.
Nascido com espinha bífida, Scheffers começou a praticar tênis em cadeira de rodas ainda jovem e alcançou a elite da modalidade. Entre os principais momentos da carreira, ele destaca a conquista de Roland Garros em 2011, seu primeiro título de Grand Slam em simples. No ano seguinte, venceu também o Australian Open.
Nas duplas, o holandês conquistou os quatro torneios de Grand Slam. Em cinco participações nos Jogos Paralímpicos, ganhou duas medalhas de bronze — uma em simples e outra em duplas.
A decisão de parar veio após um longo processo, segundo Scheffers. No ano passado, ele sofreu uma lesão no cotovelo que não se recuperou completamente. Com o corpo limitando os treinamentos, o atleta decidiu abrir espaço para a nova geração.
“Não sou alguém que consegue entrar em quadra com 90%”, afirmou Scheffers, segundo a Omroep Brabant, emissora regional dos Países Baixos, que publicou reportagem nesta quinta-feira (17). “É hora da nova geração.”
O ex-atleta, porém, não pretende deixar o esporte. Scheffers continuará ligado ao tênis por meio da KNLTB, a federação de tênis da Holanda, atuando no desenvolvimento de talentos e no apoio a clubes.
“Há muito talento na Holanda. Cabe a nós oferecer à nova geração todas as condições para que possa se preparar da melhor maneira possível para uma possível grande carreira no tênis”, afirmou.
A ideia, segundo Scheffers, é justamente ajudar a encontrar novos nomes capazes de chegar ao alto nível. “Vamos ver se surge um novo Maikel”, disse.