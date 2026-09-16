TÁ NA MODA

O que é o Hyrox, competição esportiva em que atleta fez cocô durante a prova?

Modalidade mistura corrida e exercícios funcionais em disputa de alta intensidade

Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:22

Público acompanha competição em Pequim; atleta continuou a corrida apesar de ter se sujado e acabou em primeiro lugar na categoria feminina Pro Crédito: Reprodução

A competição em que a atleta australiana Joanna Wietrzyk fez cocô durante a prova é o Hyrox, modalidade de fitness que combina corrida com exercícios funcionais de força e resistência. O episódio aconteceu durante uma etapa realizada em Pequim, na China, no último sábado (12), e terminou com a vitória da atleta, que é recordista mundial da modalidade.

Criado na Alemanha em 2017, o Hyrox intercala oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios. Durante a prova, os participantes correm 1 km e, em seguida, enfrentam um desafio funcional antes de voltar à corrida. Entre as atividades estão remo, empurrar trenós, burpee jumps, lançamentos de bola e avanços carregando um saco de areia.

Hyrox: conheça o esporte da corrida que mistura força e resistência 1 de 8

Foi nesse tipo de competição que Wietrzyk passou por um episódio gastrointestinal durante a disputa em Pequim. Imagens registradas durante a prova mostraram a atleta continuando a competição apesar de ter evacuado. Ela chegou ao fim e venceu a prova.

Protocolos de segurança

O caso provocou questionamentos sobre os protocolos de segurança e higiene da competição. Segundo o jornal britânico The Guardian, as regras do Hyrox já previam punições para infrações como jogar lixo no percurso, cuspir ou limpar o nariz no chão, mas não havia um procedimento específico para situações envolvendo material fecal.

Após o episódio, a organização pediu desculpas e anunciou mudanças imediatas no regulamento. O cofundador do Hyrox, Moritz Fürste, reconheceu que a organização errou ao não interromper a situação imediatamente.

Os organizadores também informaram que a área e a pista afetadas foram isoladas para uma limpeza profunda. Equipamentos contaminados foram retirados e o carpete do local foi substituído antes da retomada das competições.

"O que aconteceu com ela, acontece até com atletas em outros esportes, como corrida, triatlon. Claro que não é algo normal, de estar acontecendo com certa frequência. Só que a organização deveria ter impedido ela de continuar", explica o diretor regional da Associação Brasileira de Academias (Acad) na Bahia, Rafael Coelho, proprietário da rede Go Fitness Club.

Rafael explica que vinham outros competidores atrás dela, usando a mesma arena de treino. "Se fosse uma prova que eu estivesse organizando, ela teria sido desclassificado por uma questão de higiene e saúde pública mesmo."

Como funciona o Hyrox?

O Hyrox é uma modalidade esportiva de alta intensidade que combina corrida e exercícios funcionais em uma mesma prova. O formato permite que os participantes acompanhem o desempenho por meio de métricas de tempo e execução dos exercícios.

No Brasil, a modalidade vem ganhando espaço entre praticantes de atividades físicas. O Hyrox chegou oficialmente no Brasil em 2025, quando ocorreu a primeira prova oficial. Mas algumas academias já tinha se afiliado à marca.

"O Hyrox parte de uma prova padrão, que é sempre mil metros de corrida, alternado com outros movimentos", explica Rafael Coelho.

Segundo Coelho, é uma modalidade dinâmica, que tem a corrida como principal base, e que todos podem fazer. "Os movimentos são acessíveis e não exige muito condicionamento físico para conseguir fazer. Os exercícios não são complexos", reforça.

Rafael destaca que o nível de condicionamento e de performance vai aumentando como tempo. "Quem for começar agora, e é sedentário, vai começar devagar, vai pegar um pouco menos de peso, e vai demorar mais tempo pra fazer a corrida, por exemplo".