CALCULADORA A POSTOS

O que o Vitória precisa para chegar às quartas de final do Nordestão; veja cenários

Leão vai jogar contra o Treze, no Barradão, na última rodada da fase classificatória

Daniela Leone

Publicado em 26 de março de 2024 às 05:00

Time comandado pelo técnico Léo Condé precisa fazer sua parte e secar outros rivais Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor do Vitória começou a semana com a calculadora na mão. O time do coração não depende apenas das próprias forças para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste, mas segue vivo na briga e promete lutar até o último minuto para manter vivo o sonho do pentacampeonato regional.

Todas as fichas serão apostadas no jogo das 21h30 desta quarta-feira (27), contra o Treze, no Barradão, que marca o encerramento da fase de grupos do torneio. O que precisa acontecer para o Leão se classificar? São sete opções de cenários, quatro deles com o Vitória ganhando do Treze e três em caso de empate. Se perder para o time de Campina Grande, o rubro-negro estará consequentemente eliminado.

O caminho mais fácil para carimbar a vaga na próxima fase do Nordestão é com uma vitória. Se isso acontecer, o time comandado pelo técnico Léo Condé estará classificado caso ao menos um desses três perca ou empate: CRB (contra o Altos), Ceará (contra o Itabaiana) e/ou Botafogo-PB (contra o Bahia). Há ainda uma quarta possibilidade: derrota do Sport para a Juazeirense - neste caso, porém, o rubro-negro precisa também tirar a atual diferença de saldo de gols para o clube pernambucano, que está em 5 a 2.

Se o Vitória empatar com o Treze, precisará torcer para que Maranhão e River-PI não vençam. O Leão também precisará de uma derrota do CRB ou Ceará ou Botafogo-PB - no caso do primeiro, o rubro-negro também precisa tirar diferença no saldo de gols (4 a 2).

Com 11 pontos, o Vitória é o 5º colocado do Grupo B. Está atrás do líder Sport, dono de 14 pontos, e também de CRB, Ceará e Botafogo-PB, 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente, que somam 12 cada. Na cola do Leão, estão Maranhão, com os mesmos 11 pontos, em 6º lugar, e River-PI, em 7º, com 10.

Sequência importante

O jogo contra o Treze será decisivo, assim como os dois seguintes, válidos pelas finais do Campeonato Baiano, contra o Bahia. A luta pela taça estadual acontecerá nos dois próximos domingos. Por conta dos clássicos, o técnico Léo Condé cogita poupar alguns atletas na partida do regional de amanhã.

“É uma avaliação interna que vamos fazer. Realmente, nossa equipe-base vem de três jogos muito desgastantes. E, querendo ou não, final é final. Tem uma importância muito grande. É claro que a gente vai tentar a busca pela classificação na Copa do Nordeste. Mas também vamos avaliar a final. Vamos analisar a condição de cada um”, afirmou Condé, após a vitória por 1x0 contra o Fortaleza, no sábado (23).

Diferente do rubro-negro, o Bahia já está com situação resolvida na Copa do Nordeste, e deve mandar a campo um time alternativo amanhã, contra o Botafogo-PB, para poder ter seus principais jogadores 100% no clássico. Mesmo com essa situação, o meia Jean Mota não vê o Vitória em desvantagem.

“Os jogadores estão preparados. É uma final, tudo pode acontecer. Os jogadores vêm de jogos desgastantes, e a gente tem elenco forte. E se tiver algum jogador que ache que não dá para jogar os 90 minutos na quarta e estar 100% no domingo, tenha certeza que o Condé vai conversar com ele. Quem entrar vai dar conta do recado. A gente vem forte na quarta-feira, sendo os titulares ou reservas. E no domingo também com força máxima”, afirmou o meio-campista.

“Eu creio que a gente não está em desvantagem porque temos um bom elenco. Quem entrar vai dar o seu melhor para classificar na quarta-feira. E os outros vão dar o melhor para sair na frente na final”, completou Jean.

Veja o que precisa acontecer para o Vitória avançar às quartas de final da Copa do Nordeste:

Se o Vitória ganhar:

Terá que torcer para: CRB ou Ceará ou Botafogo-PB perder ou empatar; ou Sport ser derrotado - neste caso, o rubro-negro também precisa tirar saldo de gols, que está em 5 a 2 para o clube pernambucano.

Se o Vitória empatar:

Precisará de um dos seguintes resultados: derrota de Ceará ou Botafogo-PB ou CRB. No caso do último, também precisa tirar diferença no saldo de gols (4 a 2). Além disso, terá que torcer para que Maranhão e River-PI não vençam os seus jogos.

Se o Vitória perder: