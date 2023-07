O Bahia viveu uma noite com roteiro repetido na nesta terça-feira (3). Na Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o time conquistava o triunfo, mas cedeu o empate ao Grêmio aos 49 minutos do segundo tempo. O placar final foi 1x1.



No sábado (1º), a equipe baiana também havia levado o gol gaúcho aos 49 da etapa final. Na ocasião acabou perdendo por 2x1, pelo Brasileirão.



Após o jogo desta terça-feira, o goleiro Marcos Felipe lamentou o resultado. Agora, o Esquadrão terá que vencer na Arena do Grêmio, no confronto da volta, se quiser ir às semifinais da Copa do Brasil.