ITÁLIA

Obra antirracista dedicada a Egonu, melhor jogadora de vôlei na Olimpíada, é vandalizada em Roma

Estrela da seleção italiana de vôlei, campeã na Olimpíada de Paris-2024, a oposto Paola Egonu foi homenageada pela artista de rua Laika com um mural antirracista em frente à sede do Comitê Olímpico Italiano, em Roma. A obra, porém, foi vandalizada na primeira noite após sua inauguração.

Durante a noite, porém, a obra foi vandalizada. A pele da atleta apareceu pintada com a cor rosa. As palavras pedindo o fim do racismo foram apagadas por uma mão branca. Laika comentou o ato contra sua obra: "O racismo é um câncer feio do qual a Itália deve se curar".