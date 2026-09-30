NO MARROCOS

Obra de R$ 5 bilhões do maior estádio do mundo avança de olho na final da Copa de 2030

Grand Stade Hassan II terá lugar para 115 mil torcedores deve ser entregue até o fim de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:29

Imagens do projeto final do Estádio Hassan II Crédito: Divulgação / Yalla Vamos

A escolha do palco da final da Copa do Mundo de 2030 promete ser uma das disputas mais acirradas dos próximos anos, e o Marrocos decidiu entrar nela com um trunfo de proporções inéditas. O país acelera a construção do Grand Stade Hassan II, arena projetada para receber 115 mil torcedores, o que fará dela a maior praça esportiva do planeta. O investimento passa de 11 bilhões de dirhams marroquinos, valor equivalente a mais de R$ 5 bilhões na cotação atual.

Do outro lado da disputa está o Santiago Bernabéu, em Madri. A Espanha, que divide a organização do Mundial com Marrocos e Portugal, aposta no peso político do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e em sua boa relação com a cúpula da Fifa para levar a decisão para a Europa.

Veja o projeto final do Estádio Hassan II 1 de 6

Números de gigante

O novo estádio fica em Benslimane, cidade situada entre Casablanca, principal polo econômico do país, e a capital, Rabat. A área construída chega a 119 mil metros quadrados. Para dimensionar a obra, a capacidade prevista supera a do Maracanã em cerca de 38 mil lugares.

A arquitetura também chama a atenção. Assinado pelos escritórios Oualalou+Choi e Populous, o projeto foi premiado pelo Architizer na categoria de instalações esportivas. A inspiração vem dos "moussems", festivais culturais tradicionais do Marrocos, o que se reflete na cobertura de alumínio em formato de tendas. A estrutura inclui ainda anéis com 32 escadarias e jardins instalados em plataformas suspensas a 28 metros do chão.

Obra em ritmo acelerado

O financiamento público do projeto foi aprovado no fim de 2023, e a etapa de demarcação e preparação do terreno terminou em maio de 2025. Hoje, cerca de dez mil operários trabalham no canteiro, sob coordenação de um consórcio liderado pela construtora marroquina SGTM. A previsão é que esse contingente dobre na fase de montagem da cobertura, para que a entrega aconteça até o fim de 2027.

A arena, construída de acordo com o padrão exigido pela Fifa, faz parte de um plano mais amplo de desenvolvimento urbano e de infraestrutura do país. O entorno receberá centros de treinamento, complexos aquáticos, hotéis, áreas comerciais e espaços de lazer pensados também para a população local.

Veja como estão as obras do Estádio Hassan II 1 de 8

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