MENSAGEM DE ÓDIO

Ofensas racistas representam 20% dos ataques nas redes durante a Copa, diz Fifa

Relatório identificou 240 mil publicações ofensivas contra jogadores, técnicos e árbitros; só um atleta recebeu mais de 10 mil mensagens abusivas

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:03

Kylian Mbappé Crédito: Reprodução/Fifa

As ofensas racistas representaram 20% das 240.676 publicações ofensivas identificadas nas redes sociais durante a Copa do Mundo deste ano, segundo relatório divulgado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta sexta-feira (9). Ao todo, mais de 17 milhões de publicações foram analisadas durante o torneio, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O monitoramento foi realizado entre 9 de junho e 20 de julho nas plataformas X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok. A análise incluiu contas oficiais das 48 seleções participantes e de 1.606 pessoas ligadas à competição: 1.248 atletas, 188 treinadores e integrantes de comissões técnicas e 170 profissionais de arbitragem.

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Segundo a Fifa, as mensagens ofensivas foram direcionadas a 812 pessoas, o equivalente a 50,6% dos indivíduos monitorados. As publicações estavam entre as 477.217 mensagens encaminhadas para revisão humana após serem identificadas pela inteligência artificial do serviço de proteção de redes sociais da entidade.

Um jogador cujo nome não foi divulgado recebeu mais de 10 mil mensagens abusivas, das quais 40% tinham conteúdo racista. O atleta também foi alvo de ataques homofóbicos, sexistas e transfóbicos.

De acordo com a Fifa, o volume de ataques contra ele aumentou após comentários de cunho racial feitos por uma figura pública a seu respeito e amplamente compartilhados nas redes sociais.

Durante a competição, a senadora paraguaia Celeste Amarilla também ofendeu o atacante francês Kylian Mbappé em uma publicação no X. Ela chamou o jogador de "colonizado" e "feio", afirmou que ele não sabia escrever e o acusou de tentar se passar por francês. Nascido em Paris, Mbappé é filho de pai camaronês e mãe de origem argelina.

Outros tipos de ataques

O relatório da Fifa identificou ainda outros tipos de conteúdo ofensivo entre as publicações submetidas à revisão humana. Alegações de corrupção representaram 15% das mensagens, direcionadas principalmente à própria entidade. Ameaças violentas corresponderam a 14%, com um pico após a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, nas oitavas de final. Já os ataques xenofóbicos representaram 12%.

A seleção francesa foi a que mais sofreu ataques, com destaque para as ofensas racistas, que corresponderam a 33% das mensagens ofensivas direcionadas à equipe. No caso da Inglaterra, os ataques racistas e xenofóbicos, somados, representaram 21%. Nos dois casos, as publicações questionavam a composição dos elencos em razão do perfil multicultural das seleções.

Além de monitorar as publicações, a Fifa informou que seu sistema de proteção ocultou automaticamente 9,2 milhões de mensagens nas plataformas da entidade e das seleções durante a Copa, antes que fossem vistas pelo público. O número corresponde a 15% das 60,7 milhões de mensagens veiculadas nesses canais no período.