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Ofensas racistas representam 20% dos ataques nas redes durante a Copa, diz Fifa

Relatório identificou 240 mil publicações ofensivas contra jogadores, técnicos e árbitros; só um atleta recebeu mais de 10 mil mensagens abusivas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 23:03

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Crédito: Reprodução/Fifa

As ofensas racistas representaram 20% das 240.676 publicações ofensivas identificadas nas redes sociais durante a Copa do Mundo deste ano, segundo relatório divulgado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta sexta-feira (9). Ao todo, mais de 17 milhões de publicações foram analisadas durante o torneio, disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O monitoramento foi realizado entre 9 de junho e 20 de julho nas plataformas X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok. A análise incluiu contas oficiais das 48 seleções participantes e de 1.606 pessoas ligadas à competição: 1.248 atletas, 188 treinadores e integrantes de comissões técnicas e 170 profissionais de arbitragem.

Jogadores que mais ganharam seguidores na Copa do Mundo

O atacante da Noruega foi o jogador que mais ganhou seguidores durante a Copa do Mundo de 2026, aumentando sua audiência no Instagram de 40,6 milhões para 70,6 milhões, um salto de 30 milhões de novos fãs após a campanha de destaque no Mundial. por Reprodução
O goleiro de Cabo Verde foi a grande surpresa das redes sociais na Copa de 2026, saindo de apenas 50 mil seguidores para 29,3 milhões no Instagram, com um crescimento de 29,2 milhões de fãs após suas atuações contra grandes seleções. por Reprodução/FIfa
Um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano Ronaldo ampliou sua já gigantesca base de fãs durante o Mundial, passando de 665 milhões para 677 milhões de seguidores no Instagram, com 12 milhões de novos seguidores. por Reprodução
O brasileiro segue como uma das maiores estrelas do futebol nas redes sociais e ganhou 8 milhões de seguidores durante a Copa, chegando a 242 milhões de fãs no Instagram. por Fifa
O craque argentino também aumentou sua presença digital durante o Mundial, conquistando 7 milhões de novos seguidores e passando de 506 milhões para 513 milhões no Instagram. por Reprodução/FIFA
A jovem promessa mexicana foi um dos nomes que mais cresceram durante a Copa do Mundo de 2026, saltando de 1,5 milhão para 7,5 milhões de seguidores, com 6 milhões de novos fãs nas redes sociais. por Reprodução/FIFA
O jogador da Nova Zelândia protagonizou uma das maiores evoluções digitais do Mundial, deixando uma marca de apenas 4.715 seguidores para alcançar 5,6 milhões no Instagram, com um crescimento de 5,5 milhões de fãs. por Divulgação
O atacante brasileiro do Real Madrid ganhou projeção mundial durante a Copa e aumentou sua audiência em 5,5 milhões de seguidores, passando de 18,3 milhões para 23,8 milhões no Instagram. por The Getty Images
O atacante francês do Bayern de Munique aproveitou a visibilidade da Copa para ampliar sua popularidade, crescendo de 5,1 milhões para 10,6 milhões de seguidores, com 5,5 milhões de novos fãs. por Fifa
Um dos principais astros do futebol mundial, Mbappé ganhou 5 milhões de seguidores durante a Copa de 2026 e chegou a 135 milhões de fãs no Instagram. por Divulgação
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O atacante da Noruega foi o jogador que mais ganhou seguidores durante a Copa do Mundo de 2026, aumentando sua audiência no Instagram de 40,6 milhões para 70,6 milhões, um salto de 30 milhões de novos fãs após a campanha de destaque no Mundial. por Reprodução

Segundo a Fifa, as mensagens ofensivas foram direcionadas a 812 pessoas, o equivalente a 50,6% dos indivíduos monitorados. As publicações estavam entre as 477.217 mensagens encaminhadas para revisão humana após serem identificadas pela inteligência artificial do serviço de proteção de redes sociais da entidade.

Um jogador cujo nome não foi divulgado recebeu mais de 10 mil mensagens abusivas, das quais 40% tinham conteúdo racista. O atleta também foi alvo de ataques homofóbicos, sexistas e transfóbicos.

De acordo com a Fifa, o volume de ataques contra ele aumentou após comentários de cunho racial feitos por uma figura pública a seu respeito e amplamente compartilhados nas redes sociais.

Durante a competição, a senadora paraguaia Celeste Amarilla também ofendeu o atacante francês Kylian Mbappé em uma publicação no X. Ela chamou o jogador de "colonizado" e "feio", afirmou que ele não sabia escrever e o acusou de tentar se passar por francês. Nascido em Paris, Mbappé é filho de pai camaronês e mãe de origem argelina.

Outros tipos de ataques

O relatório da Fifa identificou ainda outros tipos de conteúdo ofensivo entre as publicações submetidas à revisão humana. Alegações de corrupção representaram 15% das mensagens, direcionadas principalmente à própria entidade. Ameaças violentas corresponderam a 14%, com um pico após a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, nas oitavas de final. Já os ataques xenofóbicos representaram 12%.

A seleção francesa foi a que mais sofreu ataques, com destaque para as ofensas racistas, que corresponderam a 33% das mensagens ofensivas direcionadas à equipe. No caso da Inglaterra, os ataques racistas e xenofóbicos, somados, representaram 21%. Nos dois casos, as publicações questionavam a composição dos elencos em razão do perfil multicultural das seleções.

Além de monitorar as publicações, a Fifa informou que seu sistema de proteção ocultou automaticamente 9,2 milhões de mensagens nas plataformas da entidade e das seleções durante a Copa, antes que fossem vistas pelo público. O número corresponde a 15% das 60,7 milhões de mensagens veiculadas nesses canais no período.

Em comunicado divulgado na véspera do Dia Mundial da Saúde Mental, lembrado neste sábado (10), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reafirmou o compromisso da entidade de combater o discurso de ódio nas redes sociais. Segundo ele, a organização utiliza tecnologias para enfrentar tanto conteúdos publicados por usuários quanto imagens geradas por inteligência artificial.

Tags:

Copa do Mundo Racismo Fifa

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