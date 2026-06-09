Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oferta de R$ 900 milhões do Real Madrid por Julián Álvarez vira motivo de deboche do Atlético de Madrid

Após a oferta milionária pelo campeão do mundo, o clube colchonero respondeu com emojis de risada e uma nota recheada de provocações

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:27

Júlian Álvarez, do Atlético de Madrid
Júlian Álvarez, do Atlético de Madrid Crédito: Divulgação

Uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 899 milhões) do Real Madrid por Julián Álvarez desencadeou uma troca pública de provocações entre os dois principais rivais da capital espanhola.

O atacante argentino, um dos destaques do Atlético de Madrid, tornou-se alvo do clube merengue após uma promessa feita pelo presidente Florentino Pérez durante sua campanha à reeleição.

Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial

Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock
Na segunda colocação aparece Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid. O francês é avaliado em 238 milhões de euros e segue entre os nomes mais cobiçados e influentes do futebol mundial. por FFF/Divulgação
Fechando o trio acima da barreira dos 200 milhões de euros, Erling Haaland aparece com valor estimado em 206 milhões. O atacante do Manchester City continua como um dos maiores ativos do mercado. por Divulgação/Manchester City
Também no Real Madrid, Jude Bellingham surge na quarta posição, com valor estimado em 177 milhões de euros. O meio-campista inglês consolidou rapidamente seu espaço entre os principais jogadores do mundo. por Real Madrid C.F./Divulgação
O Arsenal emplaca seu primeiro nome na lista com Bukayo Saka. Avaliado em 148 milhões de euros, o atacante é uma das referências ofensivas da Premier League. por Divulgação
Vinícius Júnior aparece logo em seguida, também com 139 milhões de euros. O brasileiro mantém presença constante entre os jogadores mais valorizados do futebol mundial. por Reprodução | Instagram
Outro nome do Barcelona na relação, Pedri é avaliado em 139 milhões de euros. O meia espanhol representa a força da nova geração do clube catalão. por Shutterstock
No Manchester City, Phil Foden figura entre os atletas mais caros do mercado, com valor estimado em 117 milhões de euros. O inglês segue como peça importante do elenco de Pep Guardiola. por Divulgação/Manchester City
O PSG aparece com força na nova geração e tem em Désiré Doué seu jogador mais valioso, segundo o relatório. Aos 117 milhões de euros, o jovem francês ganha espaço entre os nomes em ascensão. por Divulgação/PSG
Com 115 milhões de euros, Pau Cubarsí reforça o peso do Barcelona na lista. O zagueiro é mais um representante da nova safra de talentos do clube. por Shutterstock
O Arsenal volta a aparecer com Declan Rice, também avaliado em 115 milhões de euros. O volante se consolidou como uma das peças mais importantes do futebol inglês. por Divulgação/Arsenal
João Neves, do PSG, está avaliado em 111 milhões de euros e confirma o investimento do clube francês em jogadores jovens e de alto potencial. por Divulgação/PSG
Outro nome forte do Arsenal, William Saliba completa a presença do clube inglês entre os atletas mais valiosos. O zagueiro está cotado em 102 milhões de euros. por Divulgação/Arsenal
Vitinha aparece na sequência, com valor estimado em 101 milhões de euros. O meio-campista português também faz parte do elenco jovem e valorizado do Paris Saint-Germain. por Divulgação
Fechando a lista, Joško Gvardiol completa o grupo dos 15 mais valiosos. O defensor do Manchester City é avaliado em 90 milhões de euros. por Divulgação/Manchester City
1 de 15
Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock

Reeleito no último fim de semana, Florentino havia afirmado que tentaria contratar um jogador do nível dos chamados "galácticos" e que estaria disposto a investir 150 milhões de euros. O nome escolhido foi o de Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina e contratado pelo Atlético em 2024 junto ao Manchester City por 75 milhões de euros.

Nesta terça-feira (9), o Real Madrid confirmou oficialmente ter apresentado a oferta ao rival. Em comunicado, o clube informou que o Atlético rejeitou a proposta e exigiu o pagamento integral da multa rescisória do jogador.

"O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.

Após analisar e avaliar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador", informou o clube merengue.

A resposta do Atlético, porém, foi bem diferente da cordialidade descrita pelo rival. Pouco depois da publicação do comunicado, o clube respondeu nas redes sociais com uma sequência de emojis de risada e divulgou uma nota ironizando diversos trechos da mensagem do Real Madrid.

Em tom de deboche, os dirigentes atleticanos negaram ter agradecido pela proposta e afirmaram que sequer chegaram a analisá-la. "Vocês teriam confundido educação com agradecimento, mas para que não haja dúvidas: não lhes agradecemos nada. Nem estudamos nem avaliamos nenhuma oferta por Julián", escreveu o clube.

O Atlético ainda aproveitou a oportunidade para provocar não apenas o Real Madrid, mas também o Barcelona. "Como não nos vamos dar bem se vocês nos fazem rir ainda mais que o Barcelona?", acrescentou.

Leia mais

Imagem - Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Imagem - Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

Imagem - Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026; veja o ranking completo

As provocações continuaram com referências a episódios recentes envolvendo os rivais. O Atlético acusou o Real de ter editado um vídeo do Papa para omitir uma declaração de simpatia ao clube rojiblanco e encerrou a nota afirmando que iria verificar se o rival deixaria de "roubar" jogadores das categorias de base atleticanas.

A postura adotada pelo Atlético não é inédita. Quando o Barcelona manifestou interesse em Julián Álvarez semanas atrás, o clube madrilenho respondeu com uma série de publicações irônicas e montagens envolvendo jogadores como Lamine Yamal, Raphinha e Pedri com a camisa do Atlético.

Apesar da oferta milionária, a negociação parece distante de avançar. O Atlético deixou claro que só aceita discutir uma eventual saída mediante o pagamento da multa rescisória do atacante, estipulada em 500 milhões de euros — cerca de R$ 3 bilhões.

Tags:

Barcelona Real Madrid

Mais recentes

Imagem - Conheça a história dos irmãos que vão jogar a segunda Copa do Mundo por países diferentes

Conheça a história dos irmãos que vão jogar a segunda Copa do Mundo por países diferentes
Imagem - Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026
Imagem - Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026

Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e mais: veja as chuteiras das estrelas da Copa de 2026