'NOS FAZEM RIR'

Oferta de R$ 900 milhões do Real Madrid por Julián Álvarez vira motivo de deboche do Atlético de Madrid

Após a oferta milionária pelo campeão do mundo, o clube colchonero respondeu com emojis de risada e uma nota recheada de provocações

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:27

Júlian Álvarez, do Atlético de Madrid Crédito: Divulgação

Uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 899 milhões) do Real Madrid por Julián Álvarez desencadeou uma troca pública de provocações entre os dois principais rivais da capital espanhola.

O atacante argentino, um dos destaques do Atlético de Madrid, tornou-se alvo do clube merengue após uma promessa feita pelo presidente Florentino Pérez durante sua campanha à reeleição.

Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial 1 de 15

Reeleito no último fim de semana, Florentino havia afirmado que tentaria contratar um jogador do nível dos chamados "galácticos" e que estaria disposto a investir 150 milhões de euros. O nome escolhido foi o de Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina e contratado pelo Atlético em 2024 junto ao Manchester City por 75 milhões de euros.

Nesta terça-feira (9), o Real Madrid confirmou oficialmente ter apresentado a oferta ao rival. Em comunicado, o clube informou que o Atlético rejeitou a proposta e exigiu o pagamento integral da multa rescisória do jogador.

"O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.

Após analisar e avaliar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador", informou o clube merengue.

A resposta do Atlético, porém, foi bem diferente da cordialidade descrita pelo rival. Pouco depois da publicação do comunicado, o clube respondeu nas redes sociais com uma sequência de emojis de risada e divulgou uma nota ironizando diversos trechos da mensagem do Real Madrid.

Em tom de deboche, os dirigentes atleticanos negaram ter agradecido pela proposta e afirmaram que sequer chegaram a analisá-la. "Vocês teriam confundido educação com agradecimento, mas para que não haja dúvidas: não lhes agradecemos nada. Nem estudamos nem avaliamos nenhuma oferta por Julián", escreveu o clube.

O Atlético ainda aproveitou a oportunidade para provocar não apenas o Real Madrid, mas também o Barcelona. "Como não nos vamos dar bem se vocês nos fazem rir ainda mais que o Barcelona?", acrescentou.

As provocações continuaram com referências a episódios recentes envolvendo os rivais. O Atlético acusou o Real de ter editado um vídeo do Papa para omitir uma declaração de simpatia ao clube rojiblanco e encerrou a nota afirmando que iria verificar se o rival deixaria de "roubar" jogadores das categorias de base atleticanas.

A postura adotada pelo Atlético não é inédita. Quando o Barcelona manifestou interesse em Julián Álvarez semanas atrás, o clube madrilenho respondeu com uma série de publicações irônicas e montagens envolvendo jogadores como Lamine Yamal, Raphinha e Pedri com a camisa do Atlético.