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Olympikus Corre Max fica R$ 109 mais barato em oferta na Amazon e pode ser parcelado em 12x sem juros

Modelo tem tecnologia Eleva Pro Max, palmilha Ortholite e sola desenvolvida para maior aderência

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:19

Conheça o tênis Olympikus Corre Max
Conheça o tênis Olympikus Corre Max Crédito: Reprodução

Pensado para oferecer leveza, conforto e desempenho em corridas, o tênis Olympikus Corre Max conta com a tecnologia Eleva Pro Max na entressola. De acordo com o fabricante, isso ajuda a melhorar características como resiliência, leveza, conforto e responsividade durante a atividade física.

Um dos modelos clássicos da marca, ele pode ser encontrado por um preço 19% menor do que o oficial em uma oferta na Amazon: sai de R$ 549,99 para 440,98 com opção de parcelamento em 12x sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça o tênis Olympikus Corre Max

Conheça o tênis Olympikus Corre Max por Reprodução
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Conheça o tênis Olympikus Corre Max por Reprodução

Na parte inferior, o tênis possui a tecnologia Gripper, desenvolvida para aumentar a aderência ao solo. O desenho curvilíneo da sola, com pontos de contato distribuídos em diferentes seções, favorece a flexão do calçado e o contato com o chão.

O cabedal e a lingueta são confeccionados em dupla frontura Jacquard, com fio de poliéster texturizado no enchimento. A construção foi projetada para oferecer conforto, mobilidade e respirabilidade durante o uso. O modelo também conta com logo aplicado em high frequency e atacador de tecido de poliéster texturizado, que proporciona uma amarração ajustada.

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro

5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução
6 de setembro: Corrida Rústica Serra das Lontras, em Arataca. Largada: Praça de Eventos, Bairro Vila Eglantina, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-rustica-serra-das-lontras por Reprodução
6 de setembro: Ultra da Gratidão, em Alagoinhas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-da-gratidao-2026-86239 por Reprodução
6 de setembro: Corrida da Pena, em Porto Seguro. Largada: Centro Histórico, Igreja Nossa Senhora da Pena, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridadapena por Reprodução
6 de setembro: 2ª Corrida da Transalvador, em Salvador. Largada: no Farol da Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-corrida-solidaria-da-transalvador-34-anos por Reprodução
6 de setembro: Corrida pela vida, em Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-solidaria-pela-vida por Reprodução
12 de setembro: AN Alagoinhas Night Run, em Alagoinhas. Largada: Praça dos Esportes, às 19h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/an-run-2026 por Reprodução
12 de setembro: Corrida e Caminhada Delas, em Itacaré. Largada: Ola Bistro e Café, às 7h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-correr-3-anos-corrida-e-caminhada-delas/3548187 por Reprodução
12 de setembro: Treinão da Primavera, em Camaçari. Largada: no Centro Universitário Famec, às 6h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/treinao-primavera/3525724 por Reprodução
12 de setembro: BTR - Brou Trail Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Largada: Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, às 8h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/btr-brou-trail-arraial-d-ajuda/3316757?referrer=www.corridasbr.com.br&referrer=www.corridasbr.com.br por Reprodução
13 de setembro: Sisal Candy Run, em Candeal. Mais informações em: https://platoon.com.br/sisalcandyrun por Reprodução
13 de setembro: Desafio Nativo Run, em Camaçari. Largada: Itacimirim, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/2-desafio-nativo-run por Reprodução
13 de setembro: 10 milhas da Costa do Cacau, em Ilhéus. Largada:  Rodovia BR-415, Km 22 (Rod. Jorge Amado) Sede da Ceplac, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/dezmilhascostadocacau2026 por Reprodução
13 de setembro: Run Fest, em Lauro de Freitas. Largada: Estacionamento do Total Atacado, no Parque Shopping Bahia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/run-fest-total-atacado-2026 por Reprodução
13 de setembro: Desafio Caesg - Cipe Sudoeste, em Vitória da Conquista. Avenida Olivia Flores, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/desafiocaesg2026 por Reprodução
13 de setembro: Asics Run Challenge, em Salvador. Largada: Praça de Piatã, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/asics-run-challenge-2026-etapa-salvador-86043 por Reprodução
13 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Ribeira do Pombal. Largada: Praça da Juventude, às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---ribeira-do-pombal por Reprodução
13 de setembro: Corrida da Águia, em Salvador. Rotatória da Ufba, em Ondina, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/xxxix-corrida-da-aguia por Reprodução
19 de setembro: Corrida Vale do Pati, em Andaraí. Largada: Praça Aureliano Gondim, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridavaledopati-2026 por Reprodução
19 de setembro - Corrida do Bahêa, em Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-bahea-fsa por Reprodução
20 de setembro: Plastic Run, em Camaçari. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-plastic-run por Reprodução
20 de setembro: Master Track Run, em Porto Seguro. Largada: Rotatória 2, as 6h. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/mastertrackrun/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida Fazendo meu Difícil, Salvador. Largada: Jardim de Alah, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/treino/5-edicao-corrida-e-caminhada-fazendo-meu-dificil por Reprodução
20 de setembro: Circuito Sesc de Corridas - etapa Jequié. Largada: Avenida César Borges (em frente ao Colégio Paulo Freire, antigo Modelo), às 7h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---jequie por Reprodução
20 de setembro: Corrida da Saúde Farmácia Brito, em Feira de Santana. Largada: Centro de Convenções, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-saude-farmacia-brito-2026-74061 por Reprodução
20 de setembro: Corrida Saúde Crônica, em Salvador. Largada na Praça Bahia Sol (em frente ao IBR), Ondina, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/4867/corrida-saude-cronica-2026 por Reprodução
20 de setembro: Circuito das Estações (Primavera), em Salvador. Mais informações em: https://www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/primavera/ por Reprodução
20 de setembro: Corrida da paz M10 FitRun, em Vitória da Conquista. Largada na Lagoa das Bateias, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-paz-setembro-amarelo por Reprodução
20 de setembro: Selvagem Trail, em Salvador. Largada no Alto Andu, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/selvagem-trail-run por Reprodução
25 e 26 de setembro: Fest Night Run, em Arraial D'Ajuda. Mais informações em: https://www.races.com.br/arraial-d-ajuda-night-run-2-edicao por Reprodução
26 de setembro: Maratoninha Salvador, em Salvador. Largada no Centro de Convenções de Salvador, às 9h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONINHA%20SALVADOR%202026-87667 por Reprodução
26 e 27 de setembro: Maratona Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-salvador-2026-74554 por Reprodução
27 de setembro: Circuito Sesc de Corridas, em Eunápolis. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---eunapolis por Reprodução
27 de setembro: Beer Run, em Pojuca. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/pojuca-beer-run por Reprodução
27 de setembro: Ticktrail Chapada, em Seabra. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/419/tick-trail-chapada-2026 por Reprodução
27 de setembro: Meia maratona de Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/ii-meia-maratona-paulo-afonso-2026 por Reprodução
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5 de setembro: Corridinha da Pena (corrida kids), em Porto Seguro. Largada: Avenida do Descobrimento, 82, Igreja Nossa Senhora do Brasil, às 15h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corridinhadapena por Reprodução

O forro combina poliéster, elastano e espuma e foi desenvolvido para oferecer maior permeabilidade. Já a palmilha é de Ortholite com 6 mm de espessura, conformada e revestida com tecido de poliéster, contribuindo para o ajuste aos pés.

Indicado para corrida e outras atividades esportivas, o Olympikus Corre Max tem fechamento por cadarço e características como leveza, respirabilidade, amortecimento e sola antiderrapante. O modelo não possui resistência à água.

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Corrida Olympikus

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