CORRIDA

Olympikus Corre Max fica R$ 109 mais barato em oferta na Amazon e pode ser parcelado em 12x sem juros

Modelo tem tecnologia Eleva Pro Max, palmilha Ortholite e sola desenvolvida para maior aderência

Thais Borges

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:19

Conheça o tênis Olympikus Corre Max Crédito: Reprodução

Pensado para oferecer leveza, conforto e desempenho em corridas, o tênis Olympikus Corre Max conta com a tecnologia Eleva Pro Max na entressola. De acordo com o fabricante, isso ajuda a melhorar características como resiliência, leveza, conforto e responsividade durante a atividade física.

Um dos modelos clássicos da marca, ele pode ser encontrado por um preço 19% menor do que o oficial em uma oferta na Amazon: sai de R$ 549,99 para 440,98 com opção de parcelamento em 12x sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça o tênis Olympikus Corre Max 1 de 6

Na parte inferior, o tênis possui a tecnologia Gripper, desenvolvida para aumentar a aderência ao solo. O desenho curvilíneo da sola, com pontos de contato distribuídos em diferentes seções, favorece a flexão do calçado e o contato com o chão.

O cabedal e a lingueta são confeccionados em dupla frontura Jacquard, com fio de poliéster texturizado no enchimento. A construção foi projetada para oferecer conforto, mobilidade e respirabilidade durante o uso. O modelo também conta com logo aplicado em high frequency e atacador de tecido de poliéster texturizado, que proporciona uma amarração ajustada.

Confira 36 provas de corrida para fazer em setembro 1 de 36

O forro combina poliéster, elastano e espuma e foi desenvolvido para oferecer maior permeabilidade. Já a palmilha é de Ortholite com 6 mm de espessura, conformada e revestida com tecido de poliéster, contribuindo para o ajuste aos pés.