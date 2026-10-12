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Olympikus Corre Turbo: tênis de corrida cai de R$ 699 para R$ 559,92 no TikTok Shop

Desconto de 20% é liberado com cupons da plataforma nesta segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:32

Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo
Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo Crédito: Reprodução

O tênis Olympikus Corre Turbo, um dos modelos procurados por corredores, está com 20% de desconto no TikTok Shop nesta segunda-feira (12). O calçado, que tem preço oficial de R$ 699, pode ser comprado por R$ 559,92 por usuários que resgatarem os cupons disponibilizados pela própria plataforma.

Para alguns consumidores, também há a possibilidade de parcelamento em até nove vezes sem juros. A oferta está disponível para o modelo nas cores off-white com azul e rosa.O consumidor deve conferir as condições de uso e a disponibilidade do benefício antes de concluir a compra. Para conferir, clique aqui para ver o tênis off white/azul e aqui para ver o tênis rosa.

Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo

Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução
Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução
Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução
Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução
Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução
Olympikus Corre Turbo por Divulgação
Olympikus Corre Turbo por Divulgação
Olympikus Corre Turbo por Divulgação
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Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo por Reprodução

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O Corre Turbo foi desenvolvido para a prática de corrida e reúne tecnologias voltadas ao amortecimento, à leveza e ao retorno de energia durante as passadas. Na parte superior, o tênis utiliza a tecnologia Oxilite, um tecido com estrutura jacquard que busca oferecer respirabilidade, resistência e ajuste flexível aos pés. Já a entressola conta com a tecnologia NT-X 2.0, feita de TPEE expandido com nitrogênio, material que proporciona amortecimento e resiliência, além de ajudar a reduzir a deformação.

O modelo também possui palmilha NT-X Critical Foam, descrita como leve, macia e responsiva, com alto retorno de energia. O solado de borracha com tecnologia Gripper foi desenvolvido para oferecer aderência e resistência ao desgaste.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
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Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
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Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

Com drop de 8 milímetros, o Corre Turbo tem cabedal e forro em material têxtil, lingueta fina e flexível e fechamento por cadarço. O peso aproximado é de 420 gramas o par no tamanho 37.

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