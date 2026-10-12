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Olympikus Corre Turbo: tênis de corrida cai de R$ 699 para R$ 559,92 no TikTok Shop

Desconto de 20% é liberado com cupons da plataforma nesta segunda-feira (12)

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:32

Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo Crédito: Reprodução

O tênis Olympikus Corre Turbo, um dos modelos procurados por corredores, está com 20% de desconto no TikTok Shop nesta segunda-feira (12). O calçado, que tem preço oficial de R$ 699, pode ser comprado por R$ 559,92 por usuários que resgatarem os cupons disponibilizados pela própria plataforma.

Para alguns consumidores, também há a possibilidade de parcelamento em até nove vezes sem juros. A oferta está disponível para o modelo nas cores off-white com azul e rosa.O consumidor deve conferir as condições de uso e a disponibilidade do benefício antes de concluir a compra. Para conferir, clique aqui para ver o tênis off white/azul e aqui para ver o tênis rosa.

Conheça o tênis de corrida Olympikus Corre Turbo 1 de 8

O Corre Turbo foi desenvolvido para a prática de corrida e reúne tecnologias voltadas ao amortecimento, à leveza e ao retorno de energia durante as passadas. Na parte superior, o tênis utiliza a tecnologia Oxilite, um tecido com estrutura jacquard que busca oferecer respirabilidade, resistência e ajuste flexível aos pés. Já a entressola conta com a tecnologia NT-X 2.0, feita de TPEE expandido com nitrogênio, material que proporciona amortecimento e resiliência, além de ajudar a reduzir a deformação.

O modelo também possui palmilha NT-X Critical Foam, descrita como leve, macia e responsiva, com alto retorno de energia. O solado de borracha com tecnologia Gripper foi desenvolvido para oferecer aderência e resistência ao desgaste.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade 1 de 13