CORRIDA

Olympikus lança novas cores do Corre Supra 2, seu supertênis com placa de carbono

Calçado ganha opções em vermelho e verde-limão e passa a ter 11 combinações de cores

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:48

Corre Supra 2 ganha duas novas cores e amplia opções para corredores Crédito: Divulgação

O supertênis Corre Supra 2, da Olympikus, vai ganhar duas novas opções de cores a partir desta quarta-feira (18). Os lançamentos são nas versões vermelha, com detalhes brancos na entressola e aros pretos no cabedal, e verde-limão, que combina detalhes laranja na entressola com aros verde-atlântico.

Com as novidades, o modelo passa a ser comercializado em 11 cores, ampliando as opções para diferentes perfis de corredores. A atualização também faz parte da renovação da cartela de cores da Linha Corre, que inclui outros modelos da marca, como Corre 5, Corre Turbo e Corre Vento 3.

Corre Supra 2 ganha duas novas cores e amplia opções para corredores 1 de 6

O Corre Supra 2 é a evolução do primeiro supertênis desenvolvido integralmente no Brasil. O calçado reúne tecnologias voltadas à resistência, leveza e desempenho durante a corrida, com foco em atletas que buscam melhorar seus resultados.

No cabedal, o modelo utiliza a tecnologia Oxitec 4.0, desenvolvida com fios de ETPU de baixa espessura. A estrutura combina maciez, leveza e resistência ao desgaste. Já a entressola NT-X PRO 2.0, produzida com PEBA expandido com nitrogênio, foi projetada para oferecer amortecimento, resposta rápida e resiliência, com baixa deformação mesmo durante atividades de alta intensidade.

Outro componente é a placa Carbon-G, formada por três camadas de fibras contínuas de carbono. A estrutura foi desenvolvida para proporcionar estabilidade, propulsão e retorno de energia durante as passadas.

O tênis também conta com solado Michelin, resultado de uma parceria com a fabricante, com desenho inspirado em pneus esportivos para favorecer a aderência e a eficiência dos movimentos. O modelo possui ainda drop de 6 mm e maior concentração de espuma na parte dianteira, característica que busca ampliar o conforto e o impulso.