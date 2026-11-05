CORRIDA

Olympikus lança tênis Corre 5 em parceria inédita com Guaraná Antarctica

Edição limitada celebra a cultura brasileira e mantém as tecnologias de performance da linha

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:14

Olympikus e Guaraná Antarctica lançam edição especial do tênis Corre 5 Crédito: Divulgação

A corrida ganhou uma parceria inédita entre duas marcas brasileiras. A Olympikus e o Guaraná Antarctica anunciaram o lançamento do Corre 5 Guaraná, edição limitada de um dos modelos mais populares do mercado de calçados esportivos. Com o conceito "O Corre é Coisa Nossa", a colaboração celebra a cultura brasileira e a relação do país com a prática esportiva.

O Corre 5 Guaraná será lançado nesta quinta-feira (5), no site da Olympikus, e estará disponível em lojas de calçados e artigos esportivos de todo o país. Com unidades limitadas, o modelo terá preço sugerido de R$599,99.

Inspirado no fruto que dá origem ao refrigerante, o tênis traz referências a Maués, no Amazonas, conhecida como a terra do guaraná. A campanha foi fotografada na Fazenda Santa Helena, na região amazônica, onde é cultivada a matéria-prima que faz parte da história da marca há mais de um século. As cores e texturas do modelo foram desenvolvidas para representar a conexão com a natureza e a cultura da região.

“Essa colaboração nasceu do encontro de duas marcas que carregam o Brasil na sua essência. De um lado, Guaraná Antarctica, uma marca criada a partir de um fruto único da Amazônia; do outro, Olympikus, responsável por desenvolver o Corre, um tênis feito por e para brasileiros. O resultado é um produto que une performance, criatividade e identidade cultural, transformando a história do guaraná, sua origem em Maués e nossos códigos visuais em uma interpretação autêntica do Corre 5 ”, diz o diretor de Marketing de Guaraná Antarctica, Guilherme Poyares.

Olympikus lança edição especial do Corre 5 em homenagem a Vanderlei Cordeiro de Lima 1 de 7

Referências e tecnologias de performance

A edição especial mantém as características tecnológicas do Corre 5 e incorpora elementos visuais inspirados no refrigerante. O cabedal combina o verde das folhas do guaraná e da lata, com fios de monofilamento e poliéster e tecnologia OXITEC 2.0, que proporciona leveza, conforto e respirabilidade.

A palmilha traz as assinaturas das duas marcas, uma em cada pé, e combina poliéster e PEBAX com tecnologia NT-X. Já o solado ULTRAX apresenta o vermelho do fruto maduro e utiliza borracha resistente à abrasão. O modelo também conta com a tecnologia PY-VA, que combina EVA e PEBAX para oferecer conforto, leveza e retorno de energia. O logotipo do Guaraná Antarctica aparece em um emblema exclusivo aplicado ao atacador.

O lançamento também destaca a trajetória do Corre, que foi apontado como o tênis mais utilizado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos e alcançou o topo dos calçados mais buscados no Google em 2025.

“Essa é a beleza do encontro de duas marcas que têm uma identidade clara e um propósito grande. Guaraná Antarctica entra na comunidade da corrida pela porta da frente, conversando com ela de forma legítima, enquanto a gente ganha um novo território para contar nossa história e expressar nosso ponto de vista sobre a cultura brasileira. É uma parceria entre duas marcas brasileiras que buscam, juntas, construir uma identidade nacional e mostrar um Brasil que desenvolve produtos e tecnologias em padrão global”, afirma o CMO da Vulcabras, Márcio Callage.