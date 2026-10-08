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‘Os argentinos não nos deram nada’: técnico do Benim critica tratamento recebido no jogo de despedida de Messi

Gernot Rohr diz que a segurança barrou seus jogadores no túnel do Monumental, mas conseguiu, com a ajuda de Scaloni, um autógrafo do camisa 10

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:00

Messi contra o Benin no seu jogo de despedida da Seleção Argentina
Messi contra o Benim no seu jogo de despedida da Seleção Argentina Crédito: Divulgação/AFA

Nem todo mundo saiu satisfeito da noite de despedida de Lionel Messi da seleção argentina. O alemão Gernot Rohr, técnico do Benim, adversário no amistoso da última terça-feira (6), no Monumental de Núñez, reclamou da forma como sua delegação foi tratada após o apito final.

De acordo com o treinador, o forte esquema de segurança montado para o evento impediu que os jogadores africanos chegassem à área dos vestiários. Com isso, o elenco ficou sem as tão esperadas fotos com o craque e sem a tradicional troca de camisas.

“O único ponto negativo foi que os argentinos não nos deram nada. Nem uma foto com o Messi, nem uma camisa. Não nos deixaram nem entrar no túnel, a segurança barrava todo mundo”, disse Rohr à rádio francesa RMC.

Segundo ele, os atletas do Benim estavam preparados para a troca, com as próprias camisas em mãos, mas voltaram para o vestiário de mãos vazias.

Messi no jogo de despedida da Argentina

Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion
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Messi no jogo de despedida da Argentina por Reprodução/AFA Selecion

Autógrafo com ajuda de Scaloni

O próprio Rohr, no entanto, não saiu de Buenos Aires sem lembrança. O treinador levou uma camisa de Messi de 2018 e pediu a Lionel Scaloni, técnico da Argentina, que a fizesse chegar ao camisa 10 para ser autografada. Após cerca de 30 minutos de espera, recebeu a peça assinada, um desfecho bem diferente do vivido por seus jogadores.

Viagem com contratempos

A passagem pela Argentina já tinha começado com percalços. Em entrevista ao site AfricaFoot antes da partida, Rohr contou que, por problemas de logística, o grupo desembarcou em Buenos Aires aos poucos, entre quinta e segunda-feira.

O técnico também citou falhas em alguns quartos do hotel, que, segundo ele, estavam sendo corrigidas, mas elogiou a hospitalidade dos anfitriões e destacou a empolgação do elenco com a chance de enfrentar Messi.

Mesmo com a queixa sobre o fim da noite, Rohr fez um balanço positivo da experiência. Para ele, jogar diante de um estádio como o Monumental foi um aprendizado valioso, especialmente para os jogadores mais jovens, e pesou mais do que o resultado em si.

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Messi decisivo até o fim

Em campo, a Argentina venceu por 3x0, e Messi participou dos três gols. O capitão deu as assistências para Nicolás Otamendi e Nico Paz e fechou a conta cobrando pênalti.

Aos 39 anos, o camisa 10 se despediu da Albiceleste após 21 anos de seleção, diante de mais de 85 mil torcedores e em uma noite marcada por homenagens e pela presença da família. Em 208 jogos com a Argentina, o camisa 10 marcou 126 gols e ajudou o país na conquista da Copa do Mundo de 2022, das Copas América de 2021 e 2024, e de um ouro olímpico em 2008. 

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Lionel Messi Argentina

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