Osvaldo pede desculpas à torcida do Vitória após goleada diante do CRB

Torcida do Vitória foi ao estádio Rei Pelé, em Maceió, apoiar de perto o time do coração. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Garçom do Vitória na Série B do Brasileiro, com seis assistências, Osvaldo voltou a ser titular na noite deste domingo (10), após se recuperar da lesão na coxa, mas não conseguiu apresentar o bom futebol de outrora, assim como todo o time.



A atuação rubro-negra na 27ª rodada não condiz com a campanha do time baiano na competição. Líder isolado, o Vitória foi goleado por 6x0 pelo CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Lucas Lima, Fábio Alemão, Léo Pereira, Bruno Silva (duas vezes) e João Paulo marcaram os gols.

Dono da braçadeira de capitão na ausência de Zeca, machucado, Osvaldo pediu desculpas à torcida do Vitória após o apito final.

"Sempre difícil. É trabalhar bem essa semana. Pedir desculpas ao torcedor que criou expectativa. Não foi o Vitória que a torcida costuma ver”, lamentou o atacante. “É trabalhar essa semana para dar a volta por cima dentro de casa", projetou.

O Vitória volta a campo no domingo (17), às 18h, contra o Avaí, no Barradão. A delegação rubro-negra retorna de Maceió para Salvador na segunda-feira (11). A reapresentação do elenco na Toca do Leão ocorrerá na tarde de terça-feira (12), quando será iniciada a preparação para o confronto com a equipe catarinense.