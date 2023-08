Osvaldo volta a jogar pelo Vitória e valoriza empate após expulsão: ‘Corremos pelo nosso companheiro’

Depois de desfalcar o Vitória nas cinco primeiras rodadas do returno da Série B do Brasileiro, Osvaldo voltou a defender as cores vermelha e preta. Ele foi chamado pelo técnico Léo Condé para substituir Iury Castilho, aos 38 minutos do segundo tempo, e valorizou o empate sem gols com o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Leão jogou com um jogador a menos a partir dos 24 minutos da etapa final, quando o zagueiro Camutanga foi expulso de campo.