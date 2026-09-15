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Outro ex-técnico do Vitória está na mira do Remo após demissão de Léo Condé

Treinador está livre no mercado desde julho e aparece como principal alvo do clube paraense após a saída de Condé

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:13

Thiago Carpini valorizou o resultado diante do Grêmio
Thiago Carpini é o favorito para assumir o Remo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Remo já definiu o principal alvo para assumir o comando da equipe após a saída de Léo Condé, ex-treinador do Vitória. Trata-se de Thiago Carpini, de 42 anos, outro técnico que passou recentemente pelo Leão da Barra e que está livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido pelo Fortaleza. 

O interesse em Carpini foi divulgado pelo jornalista Abner Luiz e confirmado pelo ge. Caso a contratação seja concretizada, o treinador voltará a trabalhar em um clube que recentemente teve Léo Condé como comandante. Em 2024, Carpini foi contratado pelo Vitória justamente para substituir Condé. 

Thiago Carpini sob o comando do Vitória

Thiago Carpini em Universidad Católica x Vitória, pela Copa Sul-Americana por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini valorizou o resultado diante do Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Time do técnico Thiago Carpini terá longa sequência de jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini lamentou a derrota para o Cerro Largo dentro de casa por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini alerta para calendário cheio do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini foi expulso na partida entre Vitória x Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
Carpini em Vitória x Universidad de Quito por Victor Ferreira I EC Vitória
Thiago Carpini durante clássico contra o Bahia na Fonte Nova por Victor Ferreira/EC Vitória
Carpini lamentou eliminação do Vitória na Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Técnico Thiago Carpini mantém a escalação para o Ba-Vi em segredo por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini em Juazeirense x Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória vai se tornar o clube com mais jogos sob o comando de Carpini na carreira ao final da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini optou por manter cautela sobre uma possível classificação para a Copa Sul-Americana por Victor Ferreira/EC Vitória
Time do técnico Thiago Carpini enfrentará o Criciúma por Victor Ferreira/EC Vitória
Sob o comando de Thiago Carpini, o Vitória somou 28 pontos no Brasileirão por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini, técnico do Vitória, durante o Ba-Vi por Paula Fróes/CORREIO
Técnico do Vitória, Carpini acredita que desgaste físico por maratona de jogos influenciou negativamente no desempenho do Leão no jogo por Paula Fróes/CORREIO
Mesmo após o Vitória vencer o Fluminense, o técnico Thiago Carpini preferiu "manter os pés no chão" por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini confessou estar aliviado com o resultado contra o Inter por Paula Fróes/CORREIO
Thiago Carpini durante a partida contra o Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Rubro-negro, do técnico Thiago Carpini, ainda não conseguiu ganhar nesta edição do Brasileirão por VICTOR
Após eliminação contra o Botafogo, o técnico Thiago Carpini admitiu que o time tem "muito a melhorar" por Paula Fróes/CORREIO
Jogo marca a estreia do técnico Thiago Carpini por Victor Ferreira/EC Vitória
Carpini estreará no Vitória diante do Botafogo por Victor Ferreira/EC Vitória
Novo técnico do Leão, Thiago Carpini por Victor Ferreira/ECVITÓRIA
Thiago Carpini tem a missão de aproveitar os reforços contratados pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Thiago Carpini concede primeira entrevista coletiva como técnico do Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
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Thiago Carpini em Universidad Católica x Vitória, pela Copa Sul-Americana por Victor Ferreira/EC Vitória

Agora, a história pode se repetir no Remo. Condé deixou o clube paraense após a derrota por 2x1 para o Bahia, na última segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo Remo durante a madrugada de terça-feira (15), após a decisão ser tomada em comum acordo durante a viagem de retorno de Salvador para Belém. Os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão também deixaram a equipe. 

Condé comandou o Remo em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. O treinador sai com o time na penúltima colocação da Série A, com 23 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. 

Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória

Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
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Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória

Relembre a passagem dos dois pelo Vitória

Léo Condé assumiu o comando do Vitória em fevereiro de 2023 e conduziu o clube ao inédito título da Série B naquele ano. Em 2024, ainda conquistou o Campeonato Baiano, mas acabou demitido em maio, após um início irregular na Série A. Ao todo, Condé comandou o Vitória em 74 partidas, com aproveitamento de 55,4%.

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Carpini foi escolhido para ocupar a vaga deixada pelo treinador e permaneceu no clube por 73 jogos, alcançando 47,9% de aproveitamento. Seu principal resultado foi ajudar o Vitória a permanecer na Série A e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.O treinador deixou o Rubro-Negro em julho de 2025, depois de eliminações precoces na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Copa do Nordeste.

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Remo

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