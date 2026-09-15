TROCA NO COMANDO

Outro ex-técnico do Vitória está na mira do Remo após demissão de Léo Condé

Treinador está livre no mercado desde julho e aparece como principal alvo do clube paraense após a saída de Condé

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:13

Thiago Carpini é o favorito para assumir o Remo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Remo já definiu o principal alvo para assumir o comando da equipe após a saída de Léo Condé, ex-treinador do Vitória. Trata-se de Thiago Carpini, de 42 anos, outro técnico que passou recentemente pelo Leão da Barra e que está livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido pelo Fortaleza.

O interesse em Carpini foi divulgado pelo jornalista Abner Luiz e confirmado pelo ge. Caso a contratação seja concretizada, o treinador voltará a trabalhar em um clube que recentemente teve Léo Condé como comandante. Em 2024, Carpini foi contratado pelo Vitória justamente para substituir Condé.

Thiago Carpini sob o comando do Vitória 1 de 27

Agora, a história pode se repetir no Remo. Condé deixou o clube paraense após a derrota por 2x1 para o Bahia, na última segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo Remo durante a madrugada de terça-feira (15), após a decisão ser tomada em comum acordo durante a viagem de retorno de Salvador para Belém. Os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão também deixaram a equipe.

Condé comandou o Remo em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. O treinador sai com o time na penúltima colocação da Série A, com 23 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória 1 de 15

Relembre a passagem dos dois pelo Vitória

Léo Condé assumiu o comando do Vitória em fevereiro de 2023 e conduziu o clube ao inédito título da Série B naquele ano. Em 2024, ainda conquistou o Campeonato Baiano, mas acabou demitido em maio, após um início irregular na Série A. Ao todo, Condé comandou o Vitória em 74 partidas, com aproveitamento de 55,4%.