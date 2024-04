FUTEBOL AMERICANO

Packers serão os adversários dos Eagles em primeiro jogo da NFL no Brasil

Jogo será válido pela rodada de estreia da temporada 2024/2025 da liga

Estadão

Publicado em 10 de abril de 2024 às 15:51

Green Bay Packers e Philadelphia Eagles vão se enfrentar no Brasil em setembro Crédito: NFL/Divulgação

A National Football League (NFL), liga de futebol americano, definiu o Green Bay Packers como o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da competição a ser realizado no Brasil. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (10), em evento na Prefeitura de São Paulo. O confronto vai acontecer na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na semana de abertura da liga. Esta será a primeira partida realizada em uma sexta-feira em 50 anos.

O jogo, marcado para o dia 6 de setembro, faz parte do projeto de expansão da NFL no Brasil e em demais mercados, como o europeu. Em 2023, a liga mandou partidas em Londres, na Inglaterra, e em Frankfurt, na Alemanha. Há ainda estudos para tornar a Espanha um dos locais a receber o futebol americano.

É a primeira vez que um país do Hemisfério Sul receberá uma partida da liga. Membros da NFL também fizeram visitas ao Allianz Parque e ao Morumbi ao longo deste ano para entender se os estádios de futebol se encaixavam nas necessidades da liga para sediar o evento. O Rio também se apresentou como uma eventual sede, mas perdeu força na disputa com São Paulo. A proximidade da Neo Química Arena com a estação de metrô Corinthians-Itaquera, além da infraestrutura do local, fez com que a liga escolhesse o local.

O Brasil já era alvo de ações da NFL nos últimos anos. Além do crescimento em números de audiência no País, com mais de 35 milhões de pessoas tendo contato com a NFL, foi a primeira vez que o esporte teve um evento oficial organizado no Brasil para que os fãs acompanhassem o Super Bowl. O "NFL in Brasa" recebeu cerca de sete mil pessoas em São Paulo para acompanhar a final da temporada no ano passado e cinco mil neste ano.

A ideia da NFL é permanecer no Brasil a longo prazo. A liga já faz investimentos e eventos frequentes no País, com o flag football e outras ativações. A expectativa da liga é que franquias queiram garantir os direitos da liga no País.