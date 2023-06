Renato Paiva, técnico do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia sofreu uma dura derrota para o Fluminense na noite de sábado (24), pela 12ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Esquadrão abriu o placar com Vinicius Mingotti e ainda foi para o intervalo com um homem a mais, depois da expulsão do zagueiro rival Nino. Mas sofreu a virada ainda no início da etapa final, e acabou derrotado por 2x1.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Paiva reconheceu ser "difícil de explicar" o que aconteceu no Rio de Janeiro. O gol do Bahia saiu aos 27 minutos, quando Kayky puxou contra-ataque rápido e cruzou na medida para Mingotti marcar com a perna direita, sem chances para Fábio.

Aos 33, o camisa 21 sofreu falta dura de Nino, que inicialmente recebeu o amarelo. O VAR então chamou o árbitro, que trocou a cor do cartão e expulsou o zagueiro do Flu. Mesmo com um a menos, a equipe carioca reagiu e garantiu a vitória nos seis primeiros minutos do segundo tempo.

por Renato Paiva "Em relação ao apagão, são coisas difíceis de explicar"

"Aquilo que fizemos no intervalo foi corrigir posicionamentos, porque o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, estava a nos causar algumas dificuldades, por fora. Nós corrigimos o posicionamento. Informamos os jogadores como tínhamos que defender. Eles tinham um jogador a menos no processo ofensivo e também para transição ofensiva nossa. Depois, aconteceu o que aconteceu", falou.

O técnico destacou o erro individual de Cicinho no lance do primeiro gol carioca. Samuel Xavier arriscou um passe, o lateral do Bahia tentou afastar, mas pegou muito mal. A bola sobrou livre para Lelê, que tocou de cabeça na saída de Mateus Claus para empatar, aos 3 minutos do segundo tempo. Aos 6, Pirani fez uma linda tabela com Keno, avançou e assinalou o 2x1. Para Paiva, o Esquadrão "não esteve em campo" no início da etapa final.

"Um erro individual acabou por dar o primeiro gol, a lesão do Danilo não tem a ver com o Claus, mas como a equipe estava a funcionar. Parece que voltamos aos jogos de antigamente, em que nos acontece tudo. O Fluminense acabou ganhando um alento com esse gol. E o segundo vem muito rápido, no momento em que nossa equipe não estava em campo. A partir daí, corrigimos", falou.

A derrota no Maracanã foi a sexta do Bahia em 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Nas últimas oito partidas pela Série A, o time conseguiu apenas um triunfo. No total, o aproveitamento é de apenas 33%, com 12 pontos conquistados até aqui.

Diante do cenário preocupante, Paiva comentou sobre a chegada de reforços. A segunda janela de transferências abre no dia 3 de julho e vai até 2 de agosto. Vale lembrar que o clube tem acerto encaminhado com o lateral Gilberto.

"É um pouco olhar para a janela e aproveitar o que se pode fazer. Não se vai entrar em loucuras. Nenhum grupo faz isso com nenhuma equipe, a não ser com o Manchester City. Estamos todos com os pés no chão. O planejamento nunca é fechado no futebol, sempre é revisado ao longo do tempo. Estamos fazendo isso. Estamos olhando as oportunidades do mercado para as necessidades e vamos ter calma e tranquilidade", garantiu o treinador.