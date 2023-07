Paiva admite início ruim do Bahia: 'Totalmente apáticos e ausentes'

Renato Paiva em entrevista na Arena Pantanal. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia segue pressionado pela zona de rebaixamento no Brasileirão. Na tarde deste sábado (8), o Esquadrão voltou a tropeçar e só ficou no empate em 1x1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal. O resultado levou o time aos 13 pontos, apenas dois a mais que o Goiás, que abre o Z4 e ainda joga na rodada.

Foi uma partida nada memorável do tricolor, principalmente no primeiro tempo. Pouco produtivo, o Bahia foi para o intervalo com apenas uma finalização e atrás no placar: Deyverson havia convertido um pênalti bobo cometido por Chávez. O lance envolvendo o equatoriano foi criticado pelo técnico Renato Paiva, que também reconheceu o começo de jogo ruim do Esquadrão.

por Renato Paiva "De fato, nossa entrada foi ruim no jogo. Totalmente apáticos, totalmente ausentes. Acho que o gol que sofremos é reflexo disso. Um lance perfeitamente desnecessário e infantil"

"A partir daí, a estratégia que tínhamos montado... Porque era uma estratégia em função de dois jogos, este e o próximo. Queríamos estar competitivos hoje, mas também na Copa do Brasil. Neste espaço de tempo, temos que pensar também no próximo, projetando o descanso de algumas peças. Quando nós sofremos o gol, infelizmente, tivemos que ir atrás, reagir", completou o treinador.

Mesmo atrás no placar, o Bahia continuou sem mostrar qualquer ímpeto e deixava o Cuiabá jogar. Paiva, então, fez duas mudanças ainda no primeiro tempo: tirou Chávez e Vítor Hugo para as entradas de Ryan e Ademir. Aos 40 minutos, saiu, enfim, a primeira finalização tricolor no jogo, em lance individual de Kayky.

Segundo Paiva, a substituição de Vitor Hugo foi uma opção tática, para promover mudança no sistema. Vale lembrar que o Bahia havia sido escalado com a volta dos três zagueiros, além das entradas do próprio Vitor Hugo, de André, Thaciano, Mugni e Vinícius Mingotti.

"Tirei o Vitor, não por questões de jogar bem ou jogar mal. Eu tinha que tirar um zagueiro, para ter alguém mais para frente, mudar o sistema, então optei pelo Vitor. Porque o Gabriel e o Kanu vêm de um bom jogo contra o Grêmio, com ritmo. Portanto, optei por deixar os dois", explicou.

"Mudamos o sistema para sermos um pouco mais ofensivos, em termos de pressão ao adversário. Porque queríamos jogar no erro dele, exatamente por causa do desgaste e do calor que estava, da umidade. Quando mudamos o sistema, a equipe respondeu muito bem. Começamos a subir e acabamos, a partir dos 30 minutos, tomando conta do jogo. E somando oportunidades, ao contrário do Cuiabá", disse.

Já a saída de Chávez, segundo o técnico, se deu por lesão. "Chávez começou a acusar um incômodo na perna; a partir daí, foi Ryan. Ryan tem que jogar contra o Grêmio, porque Chávez está machucado. Acho que sim, as mudanças foram surtindo efeito", falou.

Na etapa final, o Bahia melhorou e chegou ao empate com gol contra de Empereur. O tricolor continuou produzindo, mas a virada não veio e o 1x1 foi selado. Para Paiva, foi um resultado justo.

"Na segunda parte, tem uma entrada forte nossa. Outra vez, ir atrás, procurar o gol insistentemente, até conseguir. Nos últimos 10, 15 minutos, em que o Cuiabá reage, mexe, refresca. Nós também tentamos, mas há, de fato, uma reação da equipe adversária. Parece que o resultado é justo, tirando as oscilações", avaliou.

O Bahia agora muda a chave e passa a focar na Copa do Brasil. O Esquadrão visita o Grêmio em Porto Alegre nesta quarta-feira (12), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final. Como a ida terminou em 1x1, quem vencer fica com a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Paiva projetou o confronto e falou sobre a possibilidade de contar com Cauly, que segue em recuperação de lesão na coxa.

"Estamos tentando esse milagre, que Cauly consiga recuperar deste problema que sentiu durante a primeira parte do jogo contra o Grêmio. Sabemos da dificuldade que é jogar na casa do vice-líder do campeonato, uma equipe que está muito bem. Mas o que eu disse aos jogadores é que é uma equipe contra a qual fizemos dois jogos, onde, tirando mais ou menos a segunda parte do jogo do Campeonato Brasileiro, fomos superiores. Nas quatro partes, vi três partes superiores do Bahia, que não conseguiu consumar o resultado. Foi pena. Com gols sofridos mesmo no final", comentou.