Paiva avalia estreias e não descarta novas contratações no Bahia

Uruguaio Camilo Cándido ganhou os primeiros minutos com a camisa do Bahia. Crédito: Rafael Machaddo/EC Bahia

O Bahia não conseguiu somar os três pontos contra o São Paulo, mas o empate sem gols fora de casa, no último domingo (30), serviu para o clube estrear dois dos cinco contratados durante a janela de transferências do segundo semestre. Até então, apenas o lateral direito Gilberto já havia entrado em campo.



Após a partida, o técnico Renato Paiva avaliou as situações do atacante Rafael Ratão e do lateral esquerdo Camilo Cándido, que entraram no segundo tempo.

“ O Ratão, no Toulouse, tinha 15 dias de trabalho. Colocar Ratão no 11 inicial era suicídio e possibilidade de lesão, fora de hipótese, assim como Jacaré, que vinha de lesão. Uma interpretação, entre nós e o departamento médico, de uma minutagem que tinha que ser controlada. Minha estratégia foi lançá-los com o cansaço do adversário, durante o jogo. É um jogador que se nota alguma dificuldade física durante o jogo. É um jogador potente, rápido. Mas tem 15 dias de trabalho. Não são máquinas. Precisam agora fazer uma pré-temporada, como Gilberto está fazendo, ao mesmo tempo em que temos jogos e campeonato”, disse ele.

“O Camilo é uma realidade diferente, um jogador do Nacional-URU. Foi a primeira semana completa de treinos que ele teve, portanto, vai lutar com os outros laterais. O [Matheus] Bahia fez um excelente jogo. Saiu por desgaste, saiu também porque tinha amarelo, arrisquei um pouco, porque o São Paulo estava carregando por aquele lado. Era uma substituição que íamos fazer e para valorizar a chegada do Camilo”, completou.

No Morumbi, outra novidade na lista de relacionados foi o goleiro Adriel, que chegou por empréstimo do Grêmio. Ele ficou como opção no banco e viu Marcos Felipe garantir o empate.

“Adriel é um projeto de um goleiro jovem de grande qualidade, mas Adriel viu a exibição do Marcos e vai ter que trabalhar melhor que o Marcos para ganhar seu lugar, como todos”, afirmou.

Para o jogo contra o América-MG, no próximo domingo (6), às 18h30, na Fonte Nova, o Esquadrão pode ter o reforço do meia Léo Cittadini. Último atleta anunciado pelo clube baiano, ele vinha jogando normalmente no Athletico-PR e está integrado ao elenco.

“Cittadini é um jogador muito inteligente, tem visão de jogo fantástica. Tipo de jogo que gosto. Muito boa tomada de decisão com bola. Não é um jogador muito intenso, muito físico. Ele é mais ou menos parecido com o Daniel. Só fez um treino. Vai fazer uma semana toda e vamos preparar mais uma semana completa”, explicou.

Reforços

Restando três dias para o fechamento da janela, Renato Paiva não descarta novas contratações. Até o momento, o Bahia anunciou o goleiro Adriel, os laterais Gilberto e Camilo Cándido, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão. O clube também tem acerto com Luciano Juba, do Sport, que se apresenta a partir de setembro.

“O objetivo é sempre melhorar o elenco que temos. Estamos trabalhando. Não sei se vai chegar mais alguém. São 25 ou 24 contratações [na temporada]. Quando digo isso para amigos meus fora do Brasil, eles perguntam: "Quantas?". É um elenco novo, que você tem que trabalhar sem tempo para trabalhar. Com jogadores chegando em diferentes momentos. É aproveitar para trabalhar, juntar o grupo a uma nova ideia”, afirmou Paiva antes de completar: