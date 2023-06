Paiva começa a montar time do Bahia que encara o Grêmio

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Grêmio. A partida está marcada para o próximo sábado (1º), às 18h30, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira (28), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.



Após uma atividade física na academia, o técnico Renato Paiva reuniu os jogadores no campo. Os atletas de defesa fizeram treinos específicos enquanto os de ataque realizaram um trabalho técnico. Logo depois, Paiva começou a esboçar o time titular.