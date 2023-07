Renato Paiva, técnico do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A temporada 2023 do Bahia passa longe de atingir a expectativa criada pelo tricolores após a venda da SAF do clube para o Grupo City, em dezembro do ano passado. Apesar de ter conquistado o título de campeão baiano, o time foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e luta contra o rebaixamento no Brasileirão.



Após mais uma derrota na Série A, 2x0 para o Athletico-PR, na noite deste domingo (16), em Curitiba, o técnico Renato Paiva afirmou não entender que o seu trabalho é o problema do Bahia. Para ele, mesmo sem conseguir os triunfos, o time tem mostrado evolução ao longo do ano.

"O Paiva não é o problema. Sobre a continuidade do trabalho não é a mim que você tem que perguntar. Paiva está confiante no trabalho que está fazendo, sabe os jogadores que tem, os adversários que tem. Hoje o jogo era muito difícil, portanto o Renato Paiva continuará fazendo o seu trabalho de forma honesta. Renato Paiva não é o problema, quando ele for, ele vai dizer. Apesar de muitas pessoas quererem entender que Renato Paiva é o problema", iniciou ele.

"Se Renato Paiva fosse o problema, a equipe não jogava bem vários jogos que tem jogado. É verdade que não ganha, mas se repetisse o resultado do Sport [goleada por 6x0] repetidamente, o Renato Paiva já teria ido embora, como fiz no México, mesmo sentindo que não era eu o problema. Enquanto eu sentir que, mesmo sem os resultados, a equipe está crescendo, o problema na minha opinião não é o Renato Paiva", completou.

Para o treinador, a equipe tem pecado nos detalhes e por isso não está conseguindo vencer. Na visão dele, apenas em alguns jogos o time foi muito inferior ao adversário.

"Tirando um ou outro jogo que não foi bom, nos outros foram detalhes de finalizações que não fizemos, ou jogos em que o adversário pouco fez e conseguiu o gol. Já disse aos jogadores que sinto que a chave vai virar em função do que eles trabalham. Eu lembro de três ou quatro jogos, se tanto, que não jogamos bem. Hoje foi parte do jogo, Cuiabá foi parte do jogo, Goiás foi parte do jogo e contra o Santos foi horrível. Tirando isso, nós fomos competitivos sempre, melhor do que os adversários, e não ganhamos. Por isso eu digo, olhando para isso penso que a chave vai virar", afirmou.

O treinador completou dizendo que sete meses de trabalho é pouco tempo diante da mudança realizada pelo futebol do Bahia este ano. Como já fez em outras oportunidades, ele citou o pouco tempo de preparação entre os jogos, a quantidade de partidas no calendário brasileiro e a formação do elenco.

"Como eu já disse, os processos estão no início e as pessoas querem tudo para ontem. Eu entendo que seis ou sete meses não é muito tempo para um elenco com 22 jogadores novos. E não é muito tempo porque não temos tempo para treinar, em grande parte das vezes. Estamos com 42 jogos em sete meses e isso não existe em canto nenhum. Mas sendo uma realidade que existe, não faz de nós milagreiros. Temos que ter tempo para trabalhar, não tivemos o plantel completamente junto no início, e temos que trabalhar em função do que existe", explicou.

Sobre as contratações, Renato Paiva afirmou que o Bahia deve trazer pelo menos mais três reforços durante a janela de transferências. O tricolor já anunciou o lateral direito Gilberto e está fechado com o lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido.