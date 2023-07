Primeiro reforço anunciado pelo Bahia na janela de transferências do segundo semestre, o lateral direito Gilberto ainda não tem prazo para estrear com a camisa tricolor. Foi o que indicou o técnico Renato Paiva.



Após a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (12), o treinador explicou o motivo de não ter levado o jogador para a decisão pela Copa do Brasil, e afirmou que Gilberto ainda precisa se condicionar fisicamente.



"Gilberto não tem atividade desde 27 de maio. Seria irresponsável da minha parte, fez o primeiro treino no início desta semana. Jogador que esteve parado, só atividade física à parte, mas sem bola. Quando tiver preparado para jogar, irá jogar, mas tem muito tempo parado. Prioridade para nós é por o homem em forma física e desportiva. Estamos trabalhando o jogador para estar preparado", disse ele.