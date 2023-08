Paiva faz ajustes no Bahia antes de pegar o Red Bull Bragantino

Em preparação para a partida com o Red Bull Bragantino, o Bahia realizou mais um treino na manhã desta quinta-feira (17). Depois do vídeo e de uma atividade na academia, os jogadores foram para o campo.



Renato Paiva e comissão técnica comandaram um trabalho técnico, seguido de um treino de finalizações.



Em outro momento, o treinador promoveu um treino tático no qual montou o time que vai enfrentar o Red Bull e fez ajustes.



O atacante Biel voltou a treinar com o grupo. Ele, no entanto, está fora do jogo pois recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.