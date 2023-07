Renato Paiva valorizou atuação do Bahia em empate com o Grêmio. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O empate por 1x1 entre Bahia e Grêmio pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (4), teve clima de frustração na Fonte Nova. O Esquadrão vencia até os 49 minutos do segundo tempo, mas levou o gol.



Após o confronto, o técnico Renato Paiva lamentou mais um resultado ruim na temporada. Para ele, o Bahia foi superior ao Grêmio em boa parte do jogo, mas foi penalizado por mais um vacilo na defesa.



“Foi um jogo muito melhor do que o último, fomos quase o tempo todo superiores ao adversário. O Grêmio teve duas chances e fez um gol. Nós não tivemos muitas chances, mas controlamos o Grêmio no que eles são melhores", iniciou Paiva.

"Tentamos, é uma bola que entra pelo meio, mais uma vez com velocidade. Quando o Ryan tem a bola controlada, o Marcos [Felipe] coloca a bola nos pés do adversário. Pena que o Grêmio, com tão pouco, tenha conseguido o gol", completou.

Renato Paiva explicou que no segundo tempo perdeu Cauly, machucado, e que tentou fechar os lados do campo colocando Ryan e Diego Rosa na segunda etapa. O treinador foi questionado sobre mais uma atuação ruim de Chávez e afirmou que o equatoriano ainda está em evolução.

"Perdemos o Cauly, tivemos que mudar, mas o Mugni entrou bem. Depois Everton por Everaldo, um 9 por um 9. Sobre Patrick Verhon, ele não tem histórico de fazer o corredor, o Diego Rosa tem mais experiência", explicou.

"Não é questão do Chavez [o gol]. Ele tinha amarelo, mas nós queríamos controlar a subida dos laterais. Entendi não ter soluções para aquele lado, subi o Chávez para evitar uma disputa e um segundo cartão. O problema da lateral esquerda, e outros problemas, fomos penalizados pelas lesões, mas não vou chorar por isso. Tenho elenco e tenho que encontrar soluções. Eu quis proteger o corredor mantendo Chávez e Ryan", afirmou.

Ausência de Daniel

Outro tema abordado na entrevista de Renato Paiva foi a ausência do meia Daniel entre os relacionados. O jogador está de saída para o Fluminense, mas no último sábado (1º), o treinador tricolor indicou que contava com o atleta para o jogo na Copa do Brasil.

"As negociações avançaram e não é novidade para ninguém. Não vale a pena trazer um jogador para dentro de campo quando ele tem uma situação acertada. A questão do Daniel é que quando paramos o rodízio tínhamos Biel e Cauly entregando mais. Ele entrou bem nos últimos jogos, mas temos que fazer escolhas e quem normalmente joga no lugar dele estava entregando mais. Desejo sorte para ele", finalizou.