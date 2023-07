Renato Paiva espera que o Bahia qualifique o elenco para o restante da temporada. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A abertura da janela de transferências, na última segunda-feira (3), aumentou a expectativa pela chegada de reforços no Bahia. Até o momento, o tricolor acertou a contratação do lateral direito Gilberto, mas o técnico Renato Paiva projeta que novos atletas devem desembarcar no clube durante a semana.

Após o empate por 1x1 com o Grêmio, nesta terça-feira (4), pelas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador afirmou que o clube está no mercado em busca de peças que cheguem para brigar pela titularidade.

"A janela está aberta, as pessoas estão refletindo em relação ao que vai acontecer, devem acontecer coisas já nesta semana. Na teoria, não desqualificando os outros jogadores do meu elenco, mas aqueles que estavam entregando mais, lesionaram, lesões demoradas. Yago, por exemplo, que tem muita qualidade, conhecimento de Série A. Thaciano não jogou hoje, um baluarte de liderança da nossa equipe, veja o passe para gol no último jogo. Às vezes são os empréstimos, Marcos e Kanu, contra Fluminense e Botafogo. Vão chegar reforços, não podemos dizer outra coisa", afirmou Paiva.

Um dos jogadores na mira do Bahia é o meia-atacante Luciano Juba. Ele tem pré-contrato assinado com o Esquadrão, mas o clube baiano negocia com o Sport para ter o jogador durante a janela de transferências. Caso as partes não cheguem a um acordo, Juba reforçará o tricolor a partir de setembro, após o vínculo com os pernambucanos.

Além de reforçar o elenco, o treinador explicou que o Bahia precisa buscar reposições em alguns setores. O meia Daniel, por exemplo, está de saída para o Fluminense. Já o atacante Biel, um dos destaques do time na temporada, está machucado.

"Vai ter reposição em algumas posições, claro, obviamente que sejam de jogadores de qualidade alta, que agreguem, é o que precisamos. Em qualidade e experiência. Vamos reforçar algumas posições porque, enquanto Biel e Jacaré não chegam, já temos Matheus e Yago treinando em 50%, estamos começando a voltar. Vamos repor, vamos contratar e tentar jogadores que venham para lutar por titularidade, sem dúvida nenhuma, em qualidade e experiência", disse.

Por falar em Daniel, o treinador explicou que optou por não relacionar o meia para o duelo contra o Grêmio por conta da negociação com o Fluminense. Daniel perdeu espaço no elenco do Bahia e negocia a rescisão de contrato.