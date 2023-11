Paiva solta o verbo sobre época no Bahia: 'expectativas irrealistas'

Algumas falas do técnico Renato Paiva ainda repercutem em Salvador. Comandante do Esquadrão no início da temporada 2023 até o mês de setembro, quando pediu demissão, o português relembrou a passagem pelo Bahia e fez questão de ressaltar a confiança que o Grupo City tinha no trabalho dele. As declarações foram dadas em texto paraa versão espanhol do site "Coaches' Voice".



"É importante deixar claro que o City Group não iria me demitir até o final da temporada. Não houve ameaça de demissão. Pelo contrário, senti muita confiança e apoio do Manchester", afirmou o treinador, que anunciou a saída do clube no dia 6 de setembro, três dias após empate contra o Vasco. "Mas senti que era hora de partir. A pressão era excessiva e eu não queria aquele ambiente para os meus jogadores", completou.