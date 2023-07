Paiva testa mudanças no Bahia antes de confronto com o São Paulo

O Bahia ajusta os últimos detalhes para o confronto com o São Paulo. A partida será neste domingo (30), às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira (28), o time fez mais um treino.



A atividade no CT Evaristo de Macedo contou com as participações do atacante Rafael Ratão e do goleiro Adriel. Eles estão regularizados e podem ser relacionados pelo técnico Renato Paiva.



Os jogadores iniciaram o dia com um vídeo no auditório e trabalhos físicos na academia. Depois eles foram para o campo e participaram de um treino técnico com foco na posse de bola.