Paiva vê bom jogo e diz que os problemas estão 'nos detalhes'

Após o empate em 0x0 diante do Corinthians na noite deste sábado (22), o técnico Renato Paiva afirmou que viu bom jogo da equipe na Fonte Nova e lamentou os detalhes que tiraram os três pontos do tricolor na Série A. O técnico bateu na tecla do baixo aproveitamento do setor de ataque, que não converteu as chances criadas durante os 90 minutos, e revelou que foi elogiado pelo técnico adversário, Vanderlei Luxemburgo.



"Você acha que o problema é o treinador? Já houve mais jogos nesta linha [de boas partidas], em casa ou fora. Volto a dizer, os problemas estão nos detalhes, finalizamos muito e não fizemos gols. Precisamos ser incisivos na finalização e melhorar uma questão defensiva. “O Luxemburgo falou: ‘parabéns pelo trabalho, equipe muito bem organizada’". Na sequência, Paiva ressaltou que o time precisa melhorar as irregularidades de um jogo para o outro.