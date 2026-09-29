DIREITO DE IMAGEM

Palmeiras é condenado a pagar mais de R$ 6 milhões em FGTS de 89 jogadores e técnicos

TRF-3 entendeu que valores pagos como direito de imagem entre 2006 e 2009 tinham natureza salarial

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:43

Palmeiras Crédito: Reprodução

O Palmeiras sofreu uma derrota na Justiça em uma disputa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores e treinadores que passaram pelo clube entre 2006 e 2009. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reformou a sentença de primeira instância e restabeleceu a cobrança de mais de R$ 6 milhões referentes a 89 profissionais. A informação foi divulgada pela ESPN, e o clube já anunciou que vai recorrer.

O centro da discussão são os valores que o Palmeiras pagou aos profissionais a título de direito de imagem no período. A Fazenda Nacional sustenta que essas quantias deveriam ter entrado na base de cálculo do FGTS, entendimento que o clube contesta. Na primeira instância, o Palmeiras havia saído vitorioso, e a União foi condenada a pagar R$ 385.612,58 em honorários advocatícios. A Fazenda recorreu, e o caso chegou ao TRF-3.

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Ao analisar o recurso, o desembargador Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior deu razão à União. Na avaliação do magistrado, os pagamentos eram feitos de forma habitual, tinham valor fixo e não guardavam relação direta com a exploração comercial da imagem dos profissionais. Por isso, na prática, funcionavam como parte do salário, o que obriga o recolhimento do FGTS.

O desembargador também rejeitou o argumento de que os repasses feitos por meio de empresas ligadas aos próprios jogadores mudariam essa situação. Para ele, o formato utilizado para realizar os pagamentos não altera a natureza remuneratória dos valores.

Segundo a ESPN, a lista dos 89 profissionais reúne nomes marcantes da história recente do clube, como o goleiro Marcos, o meia Valdivia e os atacantes Edmundo, Diego Souza e Kleber Gladiador, além de Cleiton Xavier, Fabinho Capixaba e Roque Júnior. Entre os treinadores, aparecem Tite, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Emerson Leão e Jair Picerni.