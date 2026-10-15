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Palmeiras é letal, vence o Fluminense e abre vantagem na semifinal da Libertadores

O confronto será decidido no Nubank Parque, daqui a uma semana

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:55

Flaco López comemora gol em Fluminense x Palmeiras
Flaco López comemora gol em Fluminense x Palmeiras Crédito: Divulgação/Libertadores

O Palmeiras foi quase perfeito em sua estratégia no Maracanã, derrotou o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira e abriu vantagem para definir em casa o confronto que vale vaga à final da Libertadores.

"Copeiro" e cascudo, o time alviverde deu nova prova de que é um dos times mais acostumados a jogar confrontos decisivos no continente. No Maracanã, Flaco López e Marlon Freitas balançaram as redes. A vantagem de dois gols se manteve até os 47, quando Carlos Miguel falhou e permitiu que o jovem Wesley Nata diminuísse para os cariocas.

O confronto será decidido no Nubank Parque, daqui a uma semana. Quem avançar terá pela frente na final Flamengo ou Estudiantes, os outros dois semifinalistas. O Palmeiras pode jogar pelo empate para ir à oitava decisão de Libertadores de sua história. O Flu tem de vencer por dois gols de diferença - ou por um para definir nos pênaltis.

Grande parte do primeiro tempo foi de domínio do Fluminense, que chegou a ter mais de 70% de posse de bola, empurrou o Palmeiras para trás e arriscou chutes de fora da área com algum perigo, ainda que nenhum deles em direção ao gol.

Nonato e Hulk foram os que mais arriscaram. O veterano atacante foi o único a fazer Carlos Miguel trabalhar. O problema para os cariocas é que não tiveram a eficiência do Palmeiras.

Armada para contra-atacar, com três zagueiros e três volantes, e sem Vitor Roque, machucado, a equipe paulista, acostumada a jogar partidas decisivas de Libertadores, se retraiu até encontrar, no fim do primeiro tempo, a brecha para marcar.

Flaco López, na primeira oportunidade que teve, recebeu de Piquerez e contou com a falha de Fábio para marcar aos 44, concluindo contragolpe perfeito. O gol desestabilizou o Flu, que sofreu mais dois ataques no acréscimo. Flaco chutou pra fora a chance de ampliar e depois foi desarmado por Thiago Silva na área em outra oportunidade.

Manteve-se no segundo tempo o panorama do primeiro. O Palmeiras, por mais qualidade técnica que tenha, escolheu a estratégia de transição e deixou a bola com o Fluminense, que teve imensa dificuldade para romper o bloqueio defensivo palmeirense.

O plano dos visitantes foi inteligente e muito bem executado, tanto que a defesa fez partida praticamente perfeita, foi ainda menos exigida na etapa final e o ataque causou problemas ao goleiro Fábio.

Até os 35 minutos, o Palmeiras já havia criado chances suficientes para aumentar o placar, com Piquerez e Felipe Anderson, que pararam em Fábio, e Giay, este que finalizou pra fora. Até que Marlon Freitas, revelado pelo Fluminense há uma década, pisou na área para definir o triunfo palmeirense.

Foi do volante o chute seco, no canto de Fábio, que deixou o time paulista confortável e esfriou a pressão do rival carioca. No entanto, no acréscimo, o Flu conseguiu o gol que tanto procurou ao se valer de falha de Carlos Miguel, que saiu mal do gol e deixou a meta escancarada para o jovem atacante Wesley Natã cabecear e marcar. O confronto está aberto.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 PALMEIRAS

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Hércules), Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio (Serna), Savarino e Hulk (Castillo). Técnico: Marcão.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Maurício) e Piquerez; Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Sosa). Técnico (auxiliar): João Martins.

GOLS - Flaco López, aos 44 do 1ºT. Marlon Freitas, aos 38, e Wesley Natã, aos 48 do 2ºT.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Barboza, Maurício, Nonato e Giay.

PÚBLICO - 69.039 torcedores.

RENDA - R$ 5.419.695,25.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).

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Palmeiras Libertadores

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