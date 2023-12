Palmeiras estaria disposto a investir quase R$ 24 milhões em Cauly

Cauly em Bahia x Corinthians. Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Palmeiras iniciou os contatos com o Bahia em busca da contratação do meio-campista Cauly, destaque do Tricolor neste Brasileiro.



Interessado no atleta de 28 anos como reforço para a próxima temporada, o Verdão não abre valores, enquanto fontes ligadas ao atleta sinalizam que, em uma primeira procura, o Palmeiras indicou estar disposto a pagar algo em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 23,8 milhões) pelo camisa 8. O Bahia, contudo, não quer negociar nesses valores.

O clube de Salvador, inclusive, apontou aos representantes do atleta durante a Série A que pretende usar uma cláusula para ampliar o contrato por mais uma temporada, até 2027.

O meio-campista tem um dos contratos mais longos do elenco do Bahia - válido até dezembro de 2026 - e terminou a temporada como o nome mais importante do time. Fez dois gols e uma assistência, por exemplo, nas duas últimas vitórias do Bahia (contra Corinthians e Atlético-MG), que selaram a permanência do clube na Série A.

Natural de Porto Seguro, na Bahia, Cauly surgiu atuando pelo Colônia, da Alemanha, e migrou ao futebol búlgaro em 2019, onde defendeu o Ludogorets por cerca de quatro anos.