NEGOCIAÇÃO

Palmeiras faz proposta oficial de pré-contrato a Gabigol; veja detalhes

Jogador do Flamengo ficará sem contrato no final do ano

Estadão

Publicado em 8 de julho de 2024 às 18:22

Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer equipe Crédito: Marcelo Cortes /CRF

Depois de semanas de negociações com o estafe de Gabigol, a diretoria do Palmeiras formalizou nesta segunda-feira a proposta de pré-contrato ao atacante, atualmente no Flamengo. O vínculo do jogador com o clube rubro-negro se encerra em dezembro deste ano, fato que permite com que acerte um pré-contrato com o time alviverde.

O Palmeiras aguarda uma decisão do estafe de Gabigol, liderado pelo empresário Júnior Pedroso, para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025. Nesse modelo, o Flamengo liberaria o atacante, bicampeão da Copa Libertadores, sem nenhuma compensação financeira ou moeda de troca ao final de seu contrato. Nos últimos dias, Palmeiras tentou negociar uma transação envolvendo Dudu para que Gabigol chegasse a São Paulo ainda nesta janela de transferências. Dudu jogou apenas 63 minutos em três partidas nesta temporada - sempre saindo do banco de reservas - depois que se recuperou de lesão.

De acordo com apuração do Estadão, essa troca entre os jogadores saiu da pauta da negociação. Sendo assim, o Palmeiras optou por formalizar a proposta a Gabigol. Do lado do Flamengo, que deixou claro que busca uma compensação financeira para liberar o atacante ainda em julho, a tendência é que Gabigol volte a ser relacionado por Tite até o término de seu contrato.

A informação sobre o envio da proposta foi publicada inicialmente pela TNT Sports e confirmada pela reportagem do Estadão. Gabigol não esteve entre os relacionados nas últimas partidas do Flamengo, apesar do elenco estar consideravelmente desfalcado devido aos convocados para a Copa América. Nesta quinta-feira, Tite voltará a contar com o atacante no duelo com o Fortaleza.

Gabigol já disputou cinco jogos pelo Flamengo neste Brasileirão. Caso complete sete partidas, ele já não poderia se transferir para o Palmeiras - ou qualquer outra equipe que disputa a competição ao longo deste ano. O jogador ficou fora das partidas contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá, em decisão conjunta da diretoria rubro-negra e do empresário do atacante. O Flamengo só aceita liberar seu jogador agora caso haja uma compensação financeira.

"O Flamengo preferiu afastar o Gabriel depois, mas também numa conversa que eu tive junto com o empresário dele. A gente teve uma longa conversa após a entrevista que ele deu, e entendemos que o Gabriel conta com cinco jogos já feitos aqui. Se ele jogasse hoje (domingo, contra o Cuiabá), já não poderia mais sequer viajar com o clube caso quisesse ou tivesse alguma proposta do futebol brasileiro. A gente fez essa opção, já que o empresário também disse que queria ouvir e procurar alguns caminhos novos. Vamos aguardar", afirmou Marcos Braz.