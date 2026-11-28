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Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 19:45
A conquista da Libertadores neste sábado (28) fez o Palmeiras alcançar uma marca histórica. Ao vencer o Estudiantes, da Argentina, por 1 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Verdão chegou ao quarto título da competição e igualou o Flamengo, seu arqurrival. Além do clube carioca, o Verdão conseguiu alcançar River Plate e Estudiantes, que também têm quatro conquistas.
O título foi garantido com gol de Ramón Sosa, no segundo tempo. O resultado ampliou a galeria de conquistas continentais do Palmeiras, que já havia levantado a taça em 1999, 2020 e 2021. Com o tetracampeonato, a equipe paulista passou a integrar o grupo de clubes que ocupam a quarta posição entre os maiores vencedores da história da Libertadores.
Palmeiras venceu com gol de Sosa
O resultado da decisão ainda ajudou o Brasil a assumir isoladamente a liderança no ranking de títulos da Libertadores por país. Os clubes brasileiros chegaram a 26 conquistas, contra 25 dos argentinos, que até então dividiam a primeira posição. A vitória ainda manteve a sequência de títulos brasileiros na competição, que já dura oito edições consecutivas. Veja os maiores campeões na lista abaixo:
1. Independiente (Argentina) – 7 títulos
2. Boca Juniors (Argentina) – 6 títulos
3. Peñarol (Uruguai) – 5 títulos
4. Estudiantes (Argentina) – 4 títulos
4. Flamengo (Brasil) – 4 títulos
4. River Plate (Argentina) – 4 títulos
4. Palmeiras (Brasil) – 4 títulos
8. Grêmio (Brasil) – 3 títulos
8. Nacional (Uruguai) – 3 títulos
8. Olimpia (Paraguai) – 3 títulos
8. Santos (Brasil) – 3 títulos
8. São Paulo (Brasil) – 3 títulos