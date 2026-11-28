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Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 19:06
O Palmeiras voltou ao topo da América. A equipe paulista conquistou o tetracampeonato da Copa Libertadores neste sábado (28), ao vencer o Estudiantes de La Plata por 1 a 0, com gol de Ramón Sosa no segundo tempo. A vitória garantiu mais um título continental ao clube e encerrou a sequência de conquistas que já havia sido construída em 1999, 2020 e 2021.
O gol decisivo saiu aos seis minutos da etapa final. A jogada começou com Malo Freitas, que encontrou Arthur aberto pela lateral esquerda. O jogador avançou e cruzou para a área. Após um desvio de Arias, a bola chegou a Ramón Sosa, que apareceu livre de marcação dentro da pequena área e finalizou firme para balançar as redes e garantir o título palmeirense.
Palmeiras venceu com gol de Sosa
Com a conquista, o Palmeiras chegou ao quarto troféu da Libertadores e ampliou sua presença entre os maiores campeões brasileiros da competição. O resultado também serviu para amenizar a frustração da torcida alviverde com a decisão da temporada passada, quando o clube foi derrotado pelo Flamengo na final de 2025.
A conquista teve ainda um sabor especial pelo adversário. O Estudiantes chegou à decisão depois de eliminar dois clubes brasileiros durante a campanha. Nas quartas de final, a equipe argentina deixou o Corinthians pelo caminho, após empatar por 1 a 1 na Argentina e vencer por 1 a 0 na Neo Química Arena.
Na sequência, o time de La Plata também superou o Flamengo. Depois de dois empates no confronto, a classificação foi decidida nos pênaltis, no Maracanã, com vitória argentina. O Estudiantes impediu, assim, que a Libertadores tivesse uma final brasileira pelo segundo ano consecutivo, mas acabou superado pelo Palmeiras na decisão e viu o clube paulista levantar a taça.