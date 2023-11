Palmeiras tem mais chances de conquistar o Brasileirão e risco de queda do Corinthians aumenta

O Campeonato Brasileiro chega em sua reta final em total equilíbrio nas duas pontas da tabela. A luta pelo título é bastante intensa e protagonizada por Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio. O time de Abel Ferreira, após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, aumentou um pouco sua chance de ficar com o troféu, mas agora tem o Flamengo como principal concorrente nas probabilidades. O rubro-negro carioca vem em uma grande arrancada desde a chegada de Tite, enquanto o seu rival Botafogo perdeu posições na tabela. O Atlético-MG, de Felipão, também está bem cotado, já Red Bull Bragantino e Grêmio diminuíram seu fôlego, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A goleada sofrida diante do Bahia, por 5 a 1, fez o risco de rebaixamento do Corinthians subir, saindo de 1,2% para 7%. O Santos, ao empatar com o Botafogo, também elevou sua chance de queda, saltando de 4,9% para 9,7%. Goiás e Bahia, no entanto, são os mais ameaçados.