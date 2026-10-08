BRASILEIRÃO

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:21

Jogo será disputado no Nubank Parque Crédito: Palmeiras/Divulgação

Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno das equipes à competição após a pausa para a Data Fifa e coloca frente a frente dois times que estão no G-5 da Série A. Veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem.

Onde assistir a Palmeiras x Bahia ao vivo

A partida entre Palmeiras e Bahia terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).

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Palmeiras

O Palmeiras chega ao confronto após empatar em 0x0 com o Grêmio, em Porto Alegre, antes da pausa no Brasileirão por conta da Data Fifa. O resultado ampliou a pressão sobre a equipe na disputa pela liderança, já que o Flamengo abriu três pontos de vantagem na ponta da tabela. O clube também está na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil.

Para a partida desta quinta-feira, o Palmeiras não terá Abel Ferreira à beira do campo. O treinador cumpre a última partida da suspensão de três jogos imposta pelo STJD e será substituído pelo auxiliar João Martins.

O Alviverde também tem dúvidas relacionadas ao desgaste dos jogadores que defenderam suas seleções durante a Data Fifa. Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Emiliano Martínez, Jhon Arias, Ramón Sosa, Maurício e Flaco López foram convocados. Paulinho e Jefté, lesionados, são desfalques certos. O zagueiro Murilo, por outro lado, retorna após cumprir suspensão.

Bahia

O Bahia também busca recuperação após um tropeço na rodada anterior. O Esquadrão vinha de quatro triunfos consecutivos e 11 jogos sem perder, mas perdeu por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no último jogo antes da Data Fifa, encerrando uma invencibilidade de dez partidas.

Com 46 pontos em 28 jogos, o Tricolor ocupa a quinta colocação e está dois pontos atrás do Fluminense, que fecha atualmente o G-4. Uma vitória sobre o Palmeiras pode recolocar o Bahia na zona de classificação direta para a Libertadores, mas o time dependerá também de tropeços do Fluminense e do Athletico-PR.

Para partida, Rogério Ceni terá o retorno de Kike Olivera, que cumpriu suspensão automática diante do Furacão. O técnico também conta novamente com Michel Araújo, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda. O único jogador do Bahia que segue fora é o goleiro Léo Vieira, que se recupera de cirurgia no joelho direito.

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Palmeiras x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 29ª

Data: quinta-feira, 8 de outubro

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Globo, Premiere e ge TV

Arbitragem