Vitória visita o Atlético-GO para desequilibrar os números do returno

Técnico Léo Condé orienta treino preparatório do Vitória para enfrentar o Atlético-GO. Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Desequilibrar os números. Essa é a missão do Vitória nesta 25ª rodada da Série B. Adversário das 18h deste domingo (27), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO tem campanha quase idêntica à do rubro-negro no returno. Nas últimas cinco rodadas, cada equipe somou 10 pontos, após três triunfos, um empate, uma derrota e três gols de saldo, com 66,7% de aproveitamento no período. A diferença é que o Dragão marcou nove gols, contra sete do Leão. Porém, os donos da casa sofreram seis gols e a defesa baiana apenas quatro.

“Tende a ser equilibrado o jogo”, projeta o técnico Léo Condé. “Acho que as equipes se equiparam em vários aspectos. Espero que a arbitragem faça um bom trabalho. Com certeza será um dos grandes jogos desta Série B”.

Apesar de terem campanhas semelhantes no segundo turno, as equipes vivem situações distintas na classificação geral. O Vitória iniciou a rodada como líder, com 47 pontos, e está garantido nessa posição porque o Sport já jogou e perdeu do Ituano na sexta-feira, por 2x1. O Atlético-GO tem 37, em 8º lugar. Enquanto o rubro-negro está consolidado no G4 e mira o título, o time goiano quer se aproximar da zona de acesso.

Comandado por Jair Ventura há um mês, o rival vem de três vitórias e não sofreu gol nas últimas duas rodadas. “O Atlético-GO ajustou o sistema defensivo nos últimos jogos e tem melhorado nesse aspecto”, pontua Léo Condé. “Sabemos das dificuldades para enfrentar o Atlético-GO, mas de forma alguma vamos administrar. Tentaremos jogar estruturados para trazer um bom resultado para Salvador”, promete o técnico.

O Vitória perdeu a última partida que disputou como visitante, para o Londrina, por 2x0, mas venceu os dois jogos seguintes, contra Ceará e Botafogo-SP, ambos como mandante. “Fora de casa o desempenho não é o mesmo do Barradão, mas não é nada desesperador. Temos que fazer um jogo organizado do ponto de vista defensivo e criar alternativas para chegar ao gol adversário”, analisa Léo Condé.

No jogo do primeiro turno, o Atlético-GO venceu por 3x2 no Barradão, pela 6ª rodada. Até então, o Leão tinha vencido os cinco primeiros jogos do campeonato sem sofrer gol.

“Cada jogo tem sua história. Sabemos que o Atlético-GO disputou muita Série A nos últimos anos, é um clube bem organizado, estruturado, tem bons jogadores e agora tem o Jair Ventura, um treinador de primeira prateleira. Mas eles também têm preocupação por tudo que representa o Vitória, em termos de torcida, camisa e a nossa boa campanha na competição. Vamos lá encarar um adversário difícil, mas vamos fortes para trazer um bom resultado de Goiânia”, projeta o treinador.

REFORÇADO

O Vitória terá o retorno do seu destaque no ano. Garçom do time na Série B, com seis assistências, Osvaldo está recuperado da lesão na coxa e voltou a ser relacionado após cinco partidas ausente. No entanto, como não joga há um mês, a tendência é que o atacante fique como opção no banco de reservas.

Léo Condé tem à disposição os cinco jogadores que estavam suspensos: os zagueiros Yan Souto e Camutanga, os volantes Dudu e Jhonny Lucas e o atacante Wellington Nem.

Camutanga e Dudu devem retornar ao time. A volta de Yan Souto pode depender do esquema tático escolhido pelo técnico. Se optar pela manutenção do sistema com dois zagueiros, usado nas vitórias contra Ceará e Botafogo-SP, Yan pode começar no banco ou ainda ser improvisado na lateral direita no lugar de Zeca, como ocorreu diante do adversário cearense.

Caso o comandante decida escalar o time no sistema com três zagueiros, Yan Souto forma o trio com Camutanga e Wagner Leonardo. Matheusinho é o mais provável a ser sacado nesse caso.