Para evitar vexame, Conmebol tira final da Sul-Americana de Montevidéu

O torcedor de Corinthians ou Fortaleza, o representante brasileiro que se garantir na decisão da Copa Sul-Americana, ficou sabendo nesta sexta-feira (15) que o palco da final não será mais o emblemático Estádio Centenário de Montevidéu. Para evitar novo vexame de público, como ocorreu em 2022, a Conmebol mudou o local do jogo para o acanhado Campus de Maldonado.



"A final da Copa Sul-Americana 2023 será disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, de Punta del Este, Maldonado, Uruguai. Nos vemos no sábado, 28/10, para viver uma festa esportiva em busca da grande conquista", oficializou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.