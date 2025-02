RODADA FINAL

Para manter a liderança, Vitória enfrenta o Atlético de Alagoinhas no Baianão

Confronto contra o Carcará ocorre neste sábado (22), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória encara Atlético de Alagoinhas para terminar primeira fase do Baiano na liderança Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano chegou para definir quem são os últimos clubes classificados para as semifinais e em quais posições terminarão. Com o objetivo de vencer e consolidar a liderança do Baianão, o Vitória vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas neste sábado (22), pela 9ª rodada do torneio estadual. Todos os jogos acontecem simultaneamente às 18h30.>

Com 18 pontos conquistados em oito partidas, o Vitória precisa ganhar para garantir o primeiro lugar sem depender de mais algum resultado. Caso o jogo termine empatado, os torcedores do Leão vão precisar torcer para que o Jacuipense não vença e mantenha a diferença de quatro gols de saldo. No cenário de derrota, Jacuipense e Bahia não podem vencer seus jogos. Uma diferença de saldo também precisaria ser tirada. >

Thiago Carpini terá à disposição a base da equipe que venceu o Fortaleza, no meio de semana. No entanto, o comandante rubro-negro não deve repetir a escalação com três zagueiros que iniciou contra o Leão do Pici. Assim como no segundo tempo da partida diante dos cearenses, a tendência é de que o Vitória entre em campo com quatro defensores e três atacantes.>

Pelo pouco tempo de descanso antes do jogo antes do Maranhão, é esperado que mais jogadores somem minutos diante do Carcará e alguns dos atletas considerados titulares sejam substituídos mais cedo no jogo. Carpini ainda não vai contar com o atacante Carlos Eduardo, se recuperando de lesão, e com Fabri. O atacante saiu de campo logo no início da última partida após ter a perna esquerda prensada no chão em disputa com Marinho. Destaque diante do Fortaleza com um gol marcado e uma assistência, o atacante Gustavo Mosquito concedeu entrevista nesta sexta-feira (21) no Barradão e falou sobre o confronto. >

"A gente sabe que jogar lá é difícil, mas temos totais condições de vencer. É pensar jogo a jogo para confirmar essa classificação em primeiro lugar" Gustavo Mosquito Atacante do Vitória

O Leão confia no retrospecto do confronto para seguir vencendo na temporada. Já são 17 jogos seguidos invictos, já que não perde uma partida desde o dia 9 de novembro de 2024, ainda pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada. Considerando todos os 33 duelos entre as duas equipes pelo Baianão, o Vitória saiu vitorioso em 24 confrontos, sendo superado em três e empatando em outras seis oportunidades.>