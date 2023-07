Renato Paiva ainda não conseguiu fazer o Bahia engrenar. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Passageiro da agonia: Bahia venceu apenas um dos últimos 13 jogos



Definitivamente o Bahia ainda não entrou nos trilhos. O Esquadrão atravessa fase turbulenta no Brasileirão, e entre Série A e Copa do Brasil venceu apenas um dos últimos 13 jogos que disputou.



A última vez que o Bahia saiu de campo com o triunfo foi no dia 21 de junho, 1x0 contra o Palmeiras, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Esquadrão somava a terceira vitória na Série A e quebrava um jejum de oito jogos.

No recorte dos últimos 13 compromissos que teve, o tricolor somou cinco derrotas e sete empates. No sábado (8), a equipe ficou no 1x1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. O resultado do desempenho ruim aparece na tabela de classificação.

O Bahia é o 16º colocado, com 13 pontos, apenas dois a mais do que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. Diante do cenário, o sinal de alerta está mais do que ligado no CT Evaristo de Macedo.

Até aqui, o maior período sem vencer do time no Brasileirão foi de seis partidas, entre a quinta e a 10ª rodada. Agora, o tricolor está há três jogos sem ganhar. Vem de derrotas para Fluminense e Grêmio, empate com o Cuiabá. O próximo desafio será fora de casa, contra o Athletico-PR, no domingo (16).

O Bahia tem na própria história a experiência de como sequências sem vencer podem ser prejudiciais na Série A. Em 2021, o time amargou oito partidas consecutivas sem triunfos e acabou rebaixado. Por isso, há urgência em reverter o cenário.

Nesta quarta-feira (12), o clube baiano enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia precisa vencer por qualquer placar para avançar a uma inédita semifinal sem depender dos pênaltis. O jogo de ida foi 1x1, na Fonte Nova.

“Sabemos da dificuldade que é jogar na casa do vice-líder do campeonato, uma equipe que está muito bem. Mas o que eu disse aos jogadores é que é uma equipe contra a qual fizemos dois jogos, onde, tirando mais ou menos a segunda parte do jogo do Campeonato Brasileiro, fomos superiores. Nas quatro partes, vi três partes superiores do Bahia, que não conseguiu consumar o resultado. Foi pena. Com gols sofridos mesmo no final. Corrigir esses detalhes e ir para Porto Alegre, com muito respeito, mas com zero medo”, afirmou o técnico Renato Paiva.

Na fase oitavas de final, o tricolor eliminou o Santos sem ter vencido nos dois confrontos. Empatou na ida por 0x0, na Vila Belmiro, e levou o empate por 1x1 aos 49 minutos, na Fonte Nova. O goleiro Marcos Felipe teve bom desempenho nas cobranças de pênaltis e ajudou o time a se classificar. É no retrospecto sem derrotas na Copa do Brasil que Renato Paiva se apega para fazer história.