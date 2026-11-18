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Patrocinadora master suspende contrato com o Flamengo e clube prevê déficit de R$ 90 milhões

Decisão foi motivada pela falta de definição sobre o futuro do mercado de apostas no Brasil

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:52

Betano suspendeu patrocínio Crédito: Divulgação

A Betano anunciou nesta terça-feira (17) a suspensão do contrato de patrocínio master com o Flamengo. A decisão ocorre em meio às incertezas sobre o futuro do mercado de apostas esportivas no Brasil, após a publicação da Medida Provisória 1.394/2026. Com a interrupção do acordo, o clube carioca projeta um possível déficit de até R$ 90 milhões em 2027.

Em comunicado, a empresa afirmou que não pretende retomar o investimento enquanto não houver uma definição sobre as condições de funcionamento do setor. A patrocinadora também destacou que, mesmo sem poder exibir sua marca nos uniformes ou explorar comercialmente os ativos previstos no contrato, tentou manter o vínculo pelo maior período possível.

"O prolongamento desse cenário, entretanto, levou a empresa à decisão de suspender o patrocínio até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor", informou a Betano.

Projeto do novo estádio do Flamengo 1 de 14

A empresa afirmou ainda que vem adaptando suas operações às mudanças impostas ao mercado regulamentado desde 25 de setembro, data de publicação da medida provisória. Segundo a nota, a prioridade tem sido preservar empregos e manter compromissos com projetos sociais e com o Flamengo.

A suspensão já aparece nas projeções financeiras do Rubro-Negro para o próximo ano. Na segunda-feira (16), o clube encaminhou ao Conselho de Administração a proposta orçamentária de 2027, que considera a ausência do patrocinador master e aponta dificuldades para equilibrar as contas.

O planejamento prevê receitas totais de R$ 1,535 bilhão. Embora o valor represente um crescimento de 14,9% em relação a 2024, fica 16,6% abaixo da estimativa incluída no orçamento de 2026. De acordo com informações do ge.globo, a diretoria acredita que o avanço das receitas operacionais será suficiente para cumprir os compromissos financeiros.

Mesmo com essa expectativa, o Flamengo trabalha com a possibilidade de encerrar 2027 no vermelho. Para elaborar o orçamento, o clube levou em consideração uma eventual perda de R$ 350 milhões em receitas, além das dívidas e obrigações financeiras acumuladas em temporadas anteriores.