Pele do Leão: Vitória lança concurso para torcida desenhar edição especial de camisa de jogo

Um torcedor do Vitória irá entrar para a história ao assinar o desenho da próxima camisa de jogo do time do coração. O clube lançou nesta terça-feira (5) o concurso “Pele do Leão”, que vai eleger o projeto vencedor. O novo manto rubro-negro também será escolhido pela torcida. A iniciativa é uma parceria com a Volt, fornecedora oficial de material esportivo do clube, e a agência End to End, promotora da ação.



Os torcedores poderão enviar seus projetos desta terça-feira (5) até o dia 19 de setembro, através do site www.peledoleao.com.br. É preciso seguir o estatuto do Vitória, em relação às marcas e propriedades imateriais do clube, bem como as instruções contidas no regulamento.