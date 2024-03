E.C VITÓRIA

Vai poupar? Referências no Vitória, Camutanga e Wagner Leonardo estão pendurados no Baiano; entenda os riscos

Com os dois zagueiros em campo, o Leão só perdeu uma vez nesta temporada

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 15:33

Camutanga e Wagner Leonardo formam a dupla de zaga titular do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Até o torcedor rubro-negro mais desatento sabe quais são os jogadores que formam a dupla de zaga titular do Vitória. Camutanga e Wagner Leonardo são absolutos na defesa do Leão. A parceria entre eles começou na Série B do Brasileiro do ano passado e foi mantida na atual temporada. Juntos, eles protegem as traves e passam segurança para o restante do time.

Diante desse contexto, vale poupá-los na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano? Ambos estão pendurados com dois cartões amarelos e, se levarem a terceira chapinha contra o Itabuna, estarão suspensos no primeiro jogo da semifinal do torneio, em caso de classificação rubro-negra.

De acordo com o regulamento do Baiano, os cartões dos jogadores de clubes classificados às semifinais serão zerados, com exceção dos atletas que tenham recebido o terceiro cartão amarelo na 9ª rodada. Estes terão que cumprir a suspensão automática.

“Realmente temos alguns jogadores pendurados, mas temos outros dois bons zagueiros, o Zapata e o João Victor. Talvez a gente coloque um deles, para não correr o risco de perder os dois. Vamos avaliar bem o que fazer”, sinalizou o técnico Léo Condé.

O jogo contra o Itabuna é no domingo (3), às 16h, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. É nele que o Vitória quer confirmar a classificação à próxima fase do estadual, encaminhada na rodada passada, após bater o Atlético de Alagoinhas por 3x0.

O rubro-negro tem 16 pontos e é o vice-líder. O time comandado pelo técnico Léo Condé tem mesma pontuação de Bahia, líder, e Barcelona de Ilhéus, 3º colocado, mas perde para o tricolor no saldo de gols e leva a melhor contra o time do interior pelo mesmo critério. A Juazeirense tem 14 pontos e fecha o G4.

Adversário da vez, o Itabuna é o vice-lanterna, com seis pontos, e luta contra o rebaixamento. Além de definir os quatro classificados e os dois que deixarão a elite do estadual, a rodada derradeira de domingo também decidirá os confrontos e os mandos de campo das semifinais do Baiano.

Por isso, apesar de o Vitória ter encaminhado a classificação, o cenário das semifinais ainda será traçado, o que faz com que poupar Camutanga ou Wagner Leonardo não seja das decisões mais simples.

A dupla atuou junta em 10 dos 12 jogos disputados pelo Vitória nesta temporada. Wagner Leonardo foi poupado dos jogos contra Jequié e Juazeirense, ambos fora de casa. Também preservado, Camutanga não enfrentou o time de Juazeiro, mas esteve em campo contra o Jipão no time alternativo escalado por Léo Condé. O Vitória perdeu os dois jogos.

Com Camutanga e Wagner Leonardo juntos em campo, o Leão só perdeu uma vez este ano, para o Barcelona de Ilhéus, por 2x1, no estádio Mário Pessoa. O time do Sul da Bahia é o único com números defensivos melhores que o do Vitória no Campeonato Baiano. Sofreu apenas quatro gols, enquanto o rubro-negro lamentou cinco tentos adversários no estadual.