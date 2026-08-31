CASO DE POLÍCIA

Pentacampeão pela Seleção acusado de agredir namorada diz que só reagiu: 'Cheguei ao meu limite'

Atacante está sendo investigado após denúncia

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:26

Luizão pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Luizão se manifestou sobre a investigação envolvendo uma suposta agressão à namorada em Maresias, no litoral de São Paulo. O ex-atacante afirma que apenas reagiu depois de ser agredido pela companheira e diz que decidiu procurar as autoridades após chegar ao limite.

O caso aconteceu durante a madrugada do último domingo, após uma discussão motivada por ciúmes, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A polícia afirma que Luizão teria agredido a namorada durante a briga. Ainda de acordo com o registro, ela também o agrediu.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria. A namorada do ex-jogador foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026 1 de 11

Em uma publicação nas redes sociais, Luizão apresentou outra versão para o episódio. Ele afirma que já vinha sofrendo agressões e que, desta vez, decidiu tomar medidas legais. Segundo o ex-jogador, um Boletim de Ocorrência foi registrado contra a namorada e ele também realizou exame de corpo de delito.

"Diante das notícias veiculadas a meu respeito, venho me manifestar. A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação. O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis", afirmou.

Luizão disse ainda que comunicou os fatos às autoridades e preferiu não divulgar outros detalhes do caso neste momento.